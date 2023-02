Les Etats-Unis appellent leurs ressortissants à quitter « immédiatement » la Russie

Washington a demandé à ses ressortissants de quitter le Russie. La diplomatie américaine évoque surtout un risque d’arrestation arbitraire ou de harcèlement.

Les Etats-Unis demandent à leurs citoyens de quitter immédiatement la Russie en raison du risque d’arrestation arbitraire ou de harcèlement par les forces de l’ordre. L’ambassade des Etats-Unis à Moscou demande dans un communiqué aux citoyens présents sur place de « faire preuve de prudence » évoquant un « risque d’arrestations injustifiées ».

« Ne voyagez pas en Russie », insiste l’ambassade. Le dernier avertissement de ce type a eu lieu en septembre dernier après l’appel de Vladimir Poutine à une mobilisation partielle.

La guerre russo-ukrainienne est une guerre opposant la Russie du président Vladimir Poutine à l’Ukraine, présidée par Volodymyr Zelensky. Ce conflit suit une période de fortes tensions entre ces deux pays depuis mars 2021, et plus largement depuis 2014. Ces derniers mois, la Russie a fait d’énormes percées dans l’Est de l’Ukraine et s’apprêterait à intensifier ses offensives contre l’Ukraine qui est fortement soutenue par les occidentaux.