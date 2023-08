Les causes du Putsch au Niger selon l’ancien premier ministre Guinéen Lansana Kouyaté

L’ancien premier ministre guinéen Lansana Kouyaté a récemment partagé son analyse sur la crise actuelle au Niger. Il a souligné la complexité de la situation et a mis en lumière certains des facteurs clés qui ont conduit à l’instabilité actuelle.

L’analyse de Lansana Kouyaté met en évidence la complexité de la crise au Niger. Il souligne l’importance d’une transition de pouvoir pacifique et met en garde contre l’usage prématuré de la force pour résoudre les conflits internes. Alors que le Niger continue de naviguer dans cette période d’instabilité, il est essentiel que les dirigeants régionaux et internationaux prennent en compte ces facteurs pour aider à rétablir la paix et la stabilité dans le pays.

Une transition de pouvoir difficile

Selon Kouyaté, la transition de pouvoir au Niger a été loin d’être fluide. Il a souligné que le fait de « quitter le pouvoir sans vraiment le quitter peut créer des problèmes plus graves qu’on ne le croit ». Il a fait référence à la garde présidentielle qui a été impliquée dans le coup d’État, notant qu’elle était en fait la garde du président sortant. Le président actuel, qui est du même parti que le président sortant, a continué à voir la garde présidentielle comme une extension de son pouvoir.

Kouyaté a également souligné les tensions internes au sein de la garde présidentielle. Il a mentionné des incidents répétés entre la garde présidentielle et le président Bazoum. Ces tensions ont finalement conduit à une tentative de renversement du président. « Mais pourquoi donc l’armée a rejoint très rapidement le coup d’Etat? Analysons un peu cela et quand on analyse ça, on voit encore des profondeurs de cette crise. », a indiqué Kouyaté.

L’intervention de la CEDEAO

L’ancien président guinéen a critiqué l’intervention de la CEDEAO, affirmant qu’elle n’a pas employé les bonnes méthodes pour gérer la crise. Selon lui, la CEDEAO aurait dû d’abord recourir à la diplomatie et à l’embargo avant de recourir à la force. Il a également critiqué la décision de la CEDEAO d’envoyer des forces militaires au Niger, affirmant que cela a exacerbé la situation.

Pour rappel, le 19 juillet 2023, le Niger a été secoué par un coup d’État militaire qui a vu le président élu, Mohamed Bazoum, être détenu par l’armée. Le chef de la garde présidentielle du Niger, le général Abdourahamane Tchiani, s’est déclaré chef de l’État après que l’armée a pris le pouvoir.

Malgré une période de règne démocratique relativement longue depuis l’indépendance, le Niger a toujours été menacé par des coups d’État. En effet, lors de l’élection de Bazoum à la présidence en 2021, une tentative de coup d’État a eu lieu environ 48 heures avant son investiture. Cette tentative a échoué, mais elle a révélé de profondes fissures dans le pays et a suggéré que l’armée n’avait pas pleinement adopté la démocratie.

Les facteurs du coup

Plusieurs facteurs ont contribué à ce coup d’État. Premièrement, le débat sur l’ethnicité et la légitimité de Bazoum a été un problème pendant la dernière campagne électorale. Bazoum est issu de la minorité arabe du Niger et a toujours été considéré comme ayant des origines étrangères. Cela n’a pas été bien accueilli au sein du cercle militaire, qui est principalement composé des groupes ethniques les plus importants.

Deuxièmement, la présence importante de troupes et de bases militaires étrangères dans le pays n’a pas été bien accueillie par l’armée. Ils estiment que cela les mine. Le Niger est un allié clé des pays occidentaux dans la lutte contre l’insurrection dans la région.

Troisièmement, l’échec des organisations régionales comme la CEDEAO et l’Union africaine à prendre une position ferme contre les prises de pouvoir militaires en Guinée, au Burkina Faso et au Mali a probablement encouragé l’armée nigérienne.

Les conséquences du coup

Ce coup d’État aura un impact significatif sur la paix et la stabilité au Niger et dans toute la région du Sahel. Le Niger est un allié solide des nations occidentales, en particulier de la France, des États-Unis et de l’Union européenne, dans la lutte contre l’insurrection et la lutte contre l’immigration illégale vers l’Europe. Les efforts pour résoudre ces problèmes seront affectés. De plus, les nouveaux dirigeants militaires du Niger pourraient vouloir utiliser ces questions comme levier dans les négociations et pour forcer l’acceptation du nouveau régime.

Quid de l’ancien premier ministre Lansana Kouyaté

Lansana Kouyaté est un politicien et diplomate guinéen qui a servi en tant que Premier ministre de la Guinée de 2007 à 2008. Avant cela, il a été Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) de 1997 à 2002.

Kouyaté est né le 15 juillet 1950 à Koba, en Guinée, alors colonie française. Il a étudié l’administration à l’Université de Conakry avant de rejoindre la fonction publique. En 1976, il a été nommé Directeur du Travail, puis l’année suivante, il est devenu Directeur du Commerce, des Prix et des Statistiques, où il était responsable des entreprises d’État.

En 1982, Kouyaté a travaillé sur un projet de développement du riz, puis a rejoint le service diplomatique, intégrant la délégation de la Guinée en Côte d’Ivoire. En 1985, il est retourné au ministère des Affaires étrangères à Conakry en tant que responsable des affaires africaines et de l’Organisation de l’unité africaine. Deux ans plus tard, il est devenu ambassadeur de la Guinée en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Soudan, en Syrie et en Turquie. En 1992, il est devenu le représentant permanent de la Guinée aux Nations Unies, où il est devenu vice-président du Conseil économique et social des Nations Unies.

En 1993, il a été nommé représentant spécial adjoint du Secrétaire général en Somalie pour la mission UNOSOM II, puis en février 1994, il est devenu le représentant par intérim. En juin 1994, il est devenu le Secrétaire général adjoint du Département des affaires politiques de l’ONU. Il a quitté ce poste en septembre 1997 pour devenir le Secrétaire exécutif de la CEDEAO, poste qu’il a occupé jusqu’en février 2002.

En raison d’une grève générale début 2007, Kouyaté a été nommé au poste de Premier ministre de la Guinée le 26 février 2007. Il a été choisi par le président Lansana Conté à partir d’une liste fournie par les dirigeants syndicaux. Le 1er mars, il a prêté serment en tant que Premier ministre lors d’une cérémonie à Conakry ; Conté n’était pas présent. Son gouvernement a été nommé le 28 mars, composé de 19 ministres et trois secrétaires d’État ; il ne contenait aucun des membres de l’ancien gouvernement.

Le 20 mai 2008, Kouyaté a été limogé par Conté et remplacé par Ahmed Tidiane Souaré.