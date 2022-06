Légendes: la FIFA célèbre les dribbles de Jay-Jay Okocha (vidéo)￼

La FIFA a rendu hommage à la légende nigériane Austin Jay-Jay Okocha avec une vidéo montrant ses talents de dribbleur lors de la Coupe du monde 2002 en Corée et au Japon.

La FIFA a publié une série de vidéo montrant les dribbles déroutants de Jay-Jay Okocha lors de la Coupe du monde 2002 en Corée et au Japon. Le joueur de 48 ans avait étalé tout son talent lors de la compétition où les Super Eagles étaient logés dans le groupe de la mort aux côtés de l’Argentine, de la Suède et de l’Angleterre.

Dans la vidéo intitulée « Qui est le joueur le plus habile à avoir jamais joué au beau jeu ? Jay-Jay Okocha n’était pas mauvais, tellement bon, ils ont dû le nommer deux fois ! », Okocha passe devant l’arrière-garde suédoise mais son dernier effort ne trouve pas le fond du filet. La vidéo a suscité un débat sur les réseaux sociaux avec un certain nombre de fans chantant les louanges du joueur, qui a joué 73 fois pour les Super Eagles entre 1993 et ​​2006 et a marqué 14 buts.

« C’était une joie absolue de voir Okocha faire l’impensable avec le ballon aux pieds… l’homme est une légende », a écrit Kanelo Matiea tandis que Matshogo Pule a qualifié Okocha de plus habile que Lionel Messi lors de son passage au Barça.

Okocha a joué dans plusieurs ligues, commençant sa carrière chez Enugu Rangers dans la Ligue nigériane de football professionnel avant de rejoindre le Borussia Neunkirchen dans l’Oberliga Sudwest, la troisième division allemande en juillet 1990. Il a fait ses débuts officiels pour le Nigeria lors de leur défaite 2-1 en éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 1994 contre la Côte d’Ivoire en mai 1993.