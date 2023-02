LeBron James détrône Kareem Abdul-Jabbar et devient le nouveau meilleur marqueur de la NBA

Mardi, LeBron James a finalement dépassé Kareem Abdul-Jabbar en tant que meilleur marqueur de tous les temps de la National Basketball Association, brisant un record de 39 ans que beaucoup dans le sport du basket-ball pensaient imbattable.

Il lui aura fallu plusieurs années de sacrifice et de patience, mais Lebron James y est finalement arrivé. La superstar du basketball américain a battu le record de la légende Kareem Abdul-Jabbar et devient le nouveau meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Le sportif s’est offert ce prestigieux titre après ses 38 points inscrits contre Oklahoma City mardi soir, qui lui a permis de dépasser les 38 387 points de Abdul-Jabbar en carrière.

Lorsque le nouveau record de James de 38 388 points a été annoncé, la Crypto.com Arena a éclaté dans une célébration jubilatoire. James leva les bras de soulagement. Abdul-Jabbar a été parmi les premiers à féliciter James alors que le jeu a été arrêté pour honorer un moment légendaire de l’histoire de la NBA alors qu’il était assis à côté du terrain.

La passation de pouvoir entre Kareem Abdul-Jabbar et LeBron James. | PHOTO : HARRY HOW / AFP



« Pouvoir être en présence d’une légende et grand comme Kareem, cela signifie tellement pour moi« , a déclaré James à la foule avant de remercier sa famille, ses amis et ses fans: « Tous ceux qui ont fait partie de cette course avec moi ces 20 dernières années, je veux juste dire que je vous remercie beaucoup parce que je ne serais pas moi sans toute votre aide, toute votre passion et tous vos sacrifices pour m’aider à atteindre ce point ».

Il n’a pas manqué de remercier « les fidèles des Lakers, uniques en votre genre ». Sans oublier Kareem Abdul-Jabbar, venu pour l’occasion transmettre le flambeau. « Etre en présence d’une telle légende signifie beaucoup pour moi. C’est une grande leçon d’humilité, faites une ovation au capitaine, s’il vous plaît ! ».

Les 40 000 points dans le viseur

Alors que Kareem Abdul-Jabbar, l’inventeur du « sky hook » a établi son record au bout de 1 560 matches de saison régulière. James n’aura lui eu besoin de 1 410 rencontres. Et le shooter des Los Angeles Lakers ne compte certainement pas s’arrêter sur ce record. Le tout nouveau meilleur marqueur de la NBA va désormais tenter d’atteindre la barre symbolique des 40 000 points. Un défi pas impossible pour le « King » qui vit pour la NBA, comme l’explique l’ancien joueur Jacques Monclar.

« Ce record c’est l’éloge de la durée. LeBron, c’est un alien (extraterrestre) sur ce plan. Ce n’est pas une nouveauté, il a passé la moitié de sa vie en NBA… Il a été très peu blessé finalement. Il est toujours à bloc, il a une éthique de travail, il donne sa priorité à l’entraînement, la musculation, à la vie de famille », éclaire auprès de l’AFP l’ancien joueur, consultant pour BeIn sport.