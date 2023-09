Le Togo et les USA s’unissent pour lutter contre la cybercriminalité en Afrique de l’Ouest

- Publicité-

Une rencontre importante s’est tenue du 11 au 15 septembre derniers entre les responsables du ministère de la Justice des États-Unis et les forces de l’ordre togolaises et ghanéennes. L’objectif de cette rencontre était de renforcer la lutte contre la cyber fraude et la cybercriminalité en Afrique de l’Ouest.

Les responsables du ministère de la justice des Etats-Unis ont échangé récemment avec les autorités policières togolaises notamment, les directeurs et inspecteurs de la Police Nationale, BRI, DCPJ, DGDN, OCRTIDB et CENTIF. Selon les informations rapportées par l’ambassade des États-Unis d’Amérique au Togo, les échanges ont porté sur « des efforts conjoints pour contrer la cyberfraude qui touche le Togo à travers l’amélioration du partage d’information ».

Selon un communiqué du Bureau des affaires publiques du Département américain de la Justice, cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Anti-Fraude en Afrique de l’Ouest. Elle vise à contrer différents types d’escroqueries, notamment celles ciblant les Américains âgés et vulnérables, la fraude liée à la pandémie, l’assurance-chômage et les escroqueries par e-mail professionnel.

Environ 70 000 américains victimes d’escroqueries amoureuses en 2022

En effet, les chiffres révélés par la base de données Consumer Sentinel de la FTC sont alarmants. En 2022, près de 70 000 américains ont signalé des escroqueries amoureuses, entraînant des pertes financières colossales atteignant 1,3 milliard de dollars. Parallèlement, le FBI a enregistré plus de 21 000 plaintes liées à des stratagèmes de compromission de courrier électronique professionnel, causant des pertes estimées à 2,7 milliards de dollars. Ces chiffres mettent en évidence l’ampleur de la cybercriminalité qui sévit non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier.

Dans ce contexte, la collaboration entre les responsables du ministère de la Justice des États-Unis et les forces de l’ordre togolaises et ghanéennes revêt une importance capitale. En unissant leurs efforts, ces pays visent à renforcer la lutte contre la fraude et la cybercriminalité. Cette rencontre marque une étape significative dans la coopération internationale en matière de sécurité numérique.