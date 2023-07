Le Togo adopte un plan septennal de sécurité alimentaire

- Publicité-

Dans une démarche résolue visant à transformer ses systèmes alimentaires et à assurer la sécurité alimentaire de sa population, le Togo a validé ce mercredi 19 juillet son nouveau plan septennal de sécurité alimentaire pour la période 2024-2030.

Le Togo s’engage résolument dans la lutte contre la faim et l’insécurité alimentaire en mettant en place des initiatives audacieuses pour assurer un avenir plus sûr et prospère à ses citoyens. Avec la ferme détermination de venir à bout de ces défis d’ici quelques années, le pays vient de se doter d’un plan septennal de sécurité alimentaire. Une approche stratégique qui s’inscrit dans la continuité de la feuille de route gouvernementale 2020-2025.

Le nouveau plan définit les actions concrètes et les moyens nécessaires pour échapper à l’insécurité alimentaire tout au long de cette période cruciale. La coordinatrice résidente par intérim du Système des Nations Unies au Togo, Fatoumata Binta Tidiane Diallo, a rappelé que le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde indique que l’objectif de mettre fin à la faim d’ici à 2030 est encore loin d’être atteint.

Cependant, elle a tenu à souligner l’engagement ferme de l’ensemble des agences du système des Nations Unies à soutenir pleinement les efforts du gouvernement togolais dans sa démarche de transformation des systèmes alimentaires.

Cette approbation du Plan septennal de sécurité alimentaire démontre la volonté du Togo de s’impliquer activement dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et de bâtir un avenir plus résilient pour ses citoyens.