Le Qatar en pôle pour racheter Manchester United

Selon les informations du Daily Mail ce mercredi matin, le Qatar va faire une grosse offre pour racheter Manchester United. Et les investisseurs sont convaincus que leur proposition sera suffisante pour battre la concurrence sur ce dossier.

Après 17 années, la famille Glazer a décidé de mettre en vente Manchester United. «Le processus est conçu pour améliorer la croissance future du club, dans le but ultime de positionner le club pour tirer parti des opportunités à la fois sur le terrain et sur le plan commercial. Alors que nous cherchons à continuer à bâtir sur l’histoire de succès du club, le conseil d’administration a autorisé une évaluation approfondie des alternatives stratégiques», avant annoncé les Reds devils sur leur site officiel, avant que les co présidents exécutifs et directeurs Avram Glazer et Joel Glazer ne précisent:

«nous évaluerons toutes les options pour nous assurer que nous servons au mieux nos fans et que Manchester United maximise les importantes opportunités de croissance disponibles pour le club aujourd’hui et à l’avenir. Tout au long de ce processus, nous resterons pleinement concentrés sur le service des meilleurs intérêts de nos fans, actionnaires et diverses parties prenantes.»

Le Qatar se lance pour racheter MU

Dans la foulée de ces annonces, plusieurs noms ont manifesté leur intérêt, notamment le richissime Sir Jim Ratcliffe. Le milliardaire américain était même annoncé comme favori pour racheter le club mancunien. Mais, ce mercredi matin, le Daily Mail apporte de nouvelles informations. Ainsi, d’après le média britannique, le Qatar va formuler une offre XXL dans les prochains jours et avant la date limite des candidatures fixée à la mi-février, pour le rachat du club. Et les investisseurs sont convaincus que leur offre battra la concurrence. Ils seraient même déjà en négociation avec la banque d’affaires américaine Raine, chargée de la vente du club.

Un intérêt qui ne laisse pas insensible la famille Glazer, qui réclame 6,7 milliards d’euros pour céder son club, toujours selon le Daily Mail. «Il y a des fonds importants disponibles. Ces gens sont sérieux. Ils veulent s’assurer que Manchester United est là où il devrait être et ils sont convaincus que leur offre sera la plus solide. Ils veulent renforcer l’équipe pour les remettre au sommet, mais ils veulent aussi que ce soit pour le bien de la communauté. Ils veulent aussi s’appuyer sur le succès de la Coupe du monde. Ils reconnaissent que Manchester United est le plus grand club de football du monde, les joyaux de la couronne, et il y a une détermination inébranlable à l’acheter et à l’amener là où il devrait être», a d’ailleurs confié une source proche du club au média britannique.

Enfin, le Daily Mail affirme que ce sont des investisseurs qataris individuels différents de ceux qui détiennent le PSG qui veulent racheter Manchester United. Pour rappel, deux clubs européens possédés par le même propriétaire ne peuvent se croiser sur la scène européenne. Ce problème ne se posera donc pas dans ce cas.