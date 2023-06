Le PSG réagit à la retraite sportive de Zlatan Ibrahimovich

Dans un post sur ses réseaux sociaux, le PSG a aussi réagi à la retraite sportive de Zlatan Ibrahimovich, qui a raccroché les crampons, à 41 ans. Et le club parisien a rendu un grand hommage au géant suédois.

L’âge aura finalement eu raison de lui. Moins présent sur les terrains cette saison, miné par des pépins physiques récurrents, Zlatan Ibrahimovich a finalement raccroché les crampons. Agé de 41 ans, l’attaquant de l’AC Milan a décidé de mettre un terme à sa carrière, longue de 24 ans. Le géant suédois a profité de sa cérémonie d’adieu à l’AC Milan après la victoire face au Hellas (3-1) ce weekend, pour officialiser son choix. « Il est temps pour moi de dire au revoir au football », a lancé l’ancien Parisien, en larmes.

Une annonce qui fait réagir toute l’Italie…et au delà. En France, le PSG a aussi réagi à cette retraite sportive de son ancien joueur. Dans un article titré « Venu en roi, parti en légende… merci Zlatan ! », le champion de France a remercié celle qui fut sa première grosse star sous l’ère QSI.

- Publicité-

« Le Paris Saint-Germain souhaite l’engager et finit par obtenir gain de cause, le 18 juillet 2012. Son impact sur la Ligue 1 est tout de suite exceptionnel, Ibrahimovic affole les compteurs avec ses buts et passes décisives. Après avoir inscrit à Lille (2-1, 02/09/2012) le but le plus rapide (27 secondes de jeu) dans l’histoire du club en championnat, il devient le premier buteur parisien à marquer au moins 30 buts sur une seule saison depuis Carlos Bianchi, 25 ans plus tôt.…

Orgueilleux, charmeur et provocateur, Zlatan Ibrahimovic va survoler le Championnat de France, remportant 12 trophées – dont deux quadruplés – avec les Rouge et Bleu. Le 14 mai 2016, il quitte la France comme un seigneur, après l’une des saisons les plus abouties de sa carrière, et 50 buts inscrits en 50 matches officiels. 180 matches joués, 156 buts en 4 ans et un parcours parisien qui marquera à jamais l’histoire des Rouge et Bleu (…) À 39 ans, il remporte un dernier titre de champion d’Italie avec le club milanais, avant de tirer sa révérence hier à 41 ans, après une carrière exceptionnelle débutée 24 ans plus tôt« , est-il écrit.

Articles similaires