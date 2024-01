Le président Sud-africain Cyril Ramaphosa salue la décision de la CIJ

- Publicité-

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué la décision de la Cour internationale de justice (CIJ), qui a déclaré vendredi qu’Israël devait prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout acte de génocide dans le cadre de son offensive à Gaza. Cette ordonnance préliminaire a été perçue comme une mise à nu des crimes présumés contre les Palestiniens.

Dans une déclaration ce vendredi, le président Ramaphosa a affirmé que la décision de la CIJ représentait une avancée dans la quête de justice. Malgré les critiques qui suggéraient que l’Afrique du Sud devrait se concentrer sur ses propres affaires, il a insisté sur le rôle essentiel de son pays en tant que témoin des souffrances liées à la dépossession, à la discrimination et à la violence étatique.

La CIJ n’a pas imposé de cessez-le-feu, une demande soutenue par l’Afrique du Sud, mais le président Ramaphosa a souligné l’importance d’une pause dans les hostilités. Il a appelé à des négociations pour établir une solution permanente basée sur la coexistence de deux États, comparant les actions israéliennes à Gaza à l’histoire de l’apartheid en Afrique du Sud.

« Nous sommes fermement convaincus qu’à la suite de ce jugement, des efforts plus concertés devraient être déployés en vue d’un cessez-le-feu et que des négociations devraient être entamées pour parvenir à une solution permanente fondée sur la coexistence de deux États. Pour permettre à Israël et à la Palestine de vivre côte à côte en tant qu’États indépendants », a déclaré M. Ramaphosa.

Les groupes de défense des droits en Israël et à l’étranger, ainsi que les Palestiniens, ont depuis longtemps accusé Israël d’instaurer un système d’apartheid en Cisjordanie. Cette occupation, en place depuis 56 ans, est dénoncée comme un moyen de maintenir une hégémonie juive du Jourdain à la mer Méditerranée.