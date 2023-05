Le président brésilien Lula décline une invitation de Vladimir Poutine à se rendre en Russie

- Publicité-

Le président brésilien Lula a décliné vendredi une invitation à se rendre à Saint-Pétersbourg, au cours d’un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine, après son rendez-vous manqué avec le chef de l’État ukrainien Volodymyr Zelensky au sommet du G7.

“J’ai remercié (Poutine) de son invitation au Forum économique international de Saint-Pétersbourg” du 14 au 17 juin “et je lui ai répondu que je ne pouvais pas me rendre en Russie en ce moment”, a tweeté Luiz Inacio Lula da Silva.

Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e…