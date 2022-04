Le Pape François qualifie Poutine de « despote pris dans des revendications anachroniques »

Le pape François s’en est pris au président russe Vladimir Poutine, sans le nommer, et a critiqué l’opération russe en Ukraine comme étant une « agression infantile et destructrice » sous couvert de « revendications anachroniques » d’intérêts nationalistes.

Alors qu’il était en visite à Malte, le pape François a évoqué la question de l’Ukraine et s’en est pris clairement au dirigeant russe. Il a commencé par critiquer l’opération russe en indiquant que « nous avions pensé que les invasions d’autres pays, les combats de rue sauvages et les menaces atomiques étaient de sombres souvenirs d’un passé lointain ».

Le pape a poursuivi ses propos en déclarant: « une fois de plus, un potentat, malheureusement pris dans des revendications anachroniques d’intérêt nationaliste, provoque et fomente des conflits, alors que les gens ordinaires sentent la nécessité de construire un avenir partagé ou pas du tout ».

François, tout comme le Vatican très souvent, a jusqu’à présent évité de faire référence à la Russie ou à Poutine par leur nom. Mais la personnalisation samedi du puissant responsable a marqué un nouveau niveau d’indignation pour le pape qui a forgé ces dernières années de nouvelles relations sans précédent avec l’Église orthodoxe russe alliée à Poutine.

Cette indignation cependant du pape semble révéler la courte et très courte mémoire du Vatican en ce qui concerne ce que le pape appelle « les invasions d’autres pays » et qu’il considère comme « de sombres souvenirs d’un passé lointain ». L’Irak, l’Afghanistan, le Yémen, la Libye, la Syrie, la Palestine, et bien d’autres, sont des exemples d’invasion d’un passé pas si lointain que ça puisque certains sont toujours en cours sans une si grande indignation du pape ou du Vatican. Il semble qu’il y a une sorte d’hypocrisie dans l’attitude de quelqu’un qui est censé représenter ce qui se rapproche le plus de la piété.