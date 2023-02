Le Mali « profondément attristé » par la mort de 3 soldats de la MINUSMA

Le Mali a annoncé ce mardi, être « profondément attristé » par la mort tragique de 3 casques bleus dans la Région de Bandiagara ce mardi 21 février 2023.

« La mort tragique de 3 casques bleus dans la Région de Bandiagara ce jour, a profondément attristé notre pays », a déploré le ministère des Affaires Etrangères du Mali.

Si la MINUSMA n’a encore révélé l’identité des soldats décédés, tout porte à croire, selon le communiqué des autorités maliennes, qu’il s’agit des casques bleus sénégalais. « Tout en condamnant cet acte barbare, le Mali présente ses condoléances à la MINUSMA, au gouvernement et au peuple du Sénégal et souhaite prompt rétablissement aux blessés », a conclu la diplomatie malienne.

Plus tôt, la MINUSMA a confirmé l’attaque, faisant un bilan de trois morts et cinq blessés. « Centre du Mali. Un convoi de la Force de la MINUSMA a heurté ce 21 février un Engin explosif improvisé IED. Selon les rapports préliminaires, 3 Casques bleus sont décédés et 5 autres sont grièvement blessés », a précisé un communiqué de la MINUSMA.

La mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali est une opération de maintien de la paix des Nations unies au Mali. Elle intervient dans le cadre de la guerre du Mali et est la composante principale de l’intervention militaire au Mali.