Le Mali et l’Algérie fument le calumet de la paix

Après une légère crise diplomatique, le Mali et l’Algérie s’accordent à renforcer davantage la coopération bilatérale. Cela se traduit notamment par le retour en poste des diplomates de ses deux pays, après leur rappel pour consultation fin décembre.

« L’ambassadeur algérien, El Haoues Riache, est rentré à Bamako, vendredi, après avoir été rappelé à Alger pour consultations », a indiqué l’Alliance des Etats du Sahel (AES), sur son site officiel, précisant que « son retour marque la reprise normale des relations diplomatiques entre les deux pays ».

« En réciprocité, le Mali a réintégré son ambassadeur à Alger le 7 janvier 2024 », indique encore l’Alliance affirmant que « cette décision est une bonne nouvelle pour les relations entre les deux pays, qui sont traditionnellement étroites ».

« L’Algérie a enfin compris les principes qui régissent toute collaboration avec le Mali à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien », mentionne le communiqué de l’AES.

Bamako accuse Alger d’ingérence

Par principe de réciprocité, le Mali a rappelé fin décembre 2023, son ambassadeur à Alger, pour consultation, après que l’Algérie a rappelé plus tôt, son diplomate en poste à Bamako.

Le Mali a dénoncé l’ingérence de l’Algérie dans les affaires internes du Mali. Dans son communiqué, Abdoulaye Diop a soutenu que « les rencontres récurrentes, aux niveaux les plus élevés en Algérie, et sans la moindre information ou implication des Autorités maliennes, d’une part avec des personnes connues pour leur hostilité au Gouvernement malien, et d’autre part avec certains mouvements signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, ayant choisi le camp des terroristes, sont de nature à entacher les bonnes relations entre les deux pays« .