Le Japon frappé par une série de puissants séismes

Un total de plus de 50 séismes, dont le plus puissant d’une magnitude de 7,6, a touché le centre du Japon lundi entraînant le déclenchement d’alertes au tsunami.

De puissants séismes ont frappé, lundi 1er janvier, le centre du Japon, causant d’importants dommages et entraînant un tsunami de plus d’un mètre de haut par endroits, tandis que la population des zones concernées avait été priée d’évacuer vers des hauteurs. Le bilan humain provisoire est monté à au moins six morts, a déclaré mardi à l’Agence France-Presse (AFP) un responsable de la police locale.

L’Agence météorologique japonaise (JMA) a comptabilisé plus de 50 séismes de magnitude égale ou supérieure à 3,2 en l’espace de quatre heures dans la péninsule de Noto, au nord du département d’Ishikawa, qui borde la mer du Japon. Le plus important d’entre eux est survenu à 16 h 10 (7 h 10 GMT) à la pointe nord-est de la péninsule. Initialement annoncé à 7,4, sa magnitude a rapidement été révisée en hausse : 7,5 selon l’Institut de géophysique américain USGS, 7,6 selon la JMA. Cette secousse a été ressentie jusqu’à Tokyo, située à plus de 300 km à vol d’oiseau de Noto.

Une alerte au tsunami a été aussitôt déclenchée par la JMA, avertissant initialement que des vagues allant jusqu’à cinq mètres de haut étaient à craindre. L’agence a abaissé plus tard ce niveau maximum théorique à trois mètres.

