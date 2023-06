Rafael Grossi, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), se rendra en Russie ce vendredi pour des discussions sur la centrale nucléaire de Zaporijia, contrôlée par la Russie. Cette visite marque une étape importante dans les efforts visant à renforcer la coopération internationale en matière de sécurité nucléaire.

Selon des informations rapportées par l’agence de presse russe Interfax, Rafael Grossi, le chef de l’AIEA, se rendra en Russie dans le cadre d’une visite officielle prévue ce vendredi. L’objectif principal de cette visite est de discuter de la situation de la centrale nucléaire de Zaporijia, qui est actuellement sous contrôle russe.

La centrale nucléaire de Zaporijia, située en Ukraine, a suscité des préoccupations au niveau international en raison de son état de fonctionnement et de la sécurité de ses installations. En tant qu’organisme international chargé de promouvoir l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et de garantir la sécurité nucléaire dans le monde, l’AIEA joue un rôle crucial dans la surveillance et l’évaluation des centrales nucléaires.

Le directeur général de l’AIEA devrait rencontrer Alexeï Likhatchiov, directeur général de Rosatom, l’entreprise publique nucléaire russe. Cette réunion, qui aura lieu à Kaliningrad, en Russie, offre une occasion de discuter des mesures de sécurité et de la coopération entre les deux pays dans le domaine nucléaire. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de contrôle et d’assurance de la qualité pour garantir que la centrale nucléaire de Zaporijia fonctionne de manière sûre et fiable.

La visite de Rafael Grossi en Russie témoigne de l’engagement de l’AIEA à promouvoir la transparence et la coopération internationale en matière de sécurité nucléaire. L’AIEA, en tant qu’organisme indépendant, a un rôle essentiel à jouer pour évaluer les risques liés aux installations nucléaires et fournir des conseils techniques aux pays membres.