Le Barça va pouvoir enregistrer ses recrues, grâce à une vente à 100 millions d’euros

Dans un communiqué publié ce vendredi, le FC Barcelone a annoncé la vente de 24,5% de Barça Studios à la société Orpheus Media pour 100 millions d’euros. Le club catalan va enfin pouvoir enregistrer ses nouvelles recrues.

Très actif sur le marché des transferts, avec les arrivées entre autres de Robert Lewandowski et Jules Koundé, le FC Barcelone était pourtant dans l’incapacité d’enregistrer ses nouvelles recrues à cause du salary cap imposé par la Liga. Mais, le club catalan a trouvé le moyen de régler la situation. En effet, la direction de Joan Laporta vient d’activer son nouveau levier économique – la quatrième palanca – avec la vente de 24,5% des droits d’exploitation des Barça Studios à la société Orpheus Media pour 100 millions d’euros.

«Le FC Barcelone annonce la vente de 24,5% de Barça Studios à la société Orpheus Media, dirigée par M. Jaume Roures, producteur audiovisuel avec une vaste expérience dans la création de contenus audiovisuels et numériques, pour un montant de 100 millions d’euros. Cet accord complète ce qui a déjà été signé le 29 juillet avec Socios.com et servira à accélérer la croissance de la stratégie digitale, NFT et Web.3 du Club.

La vente a été réalisée conformément à l’autorisation de l’Assemblée Générale des Membres du FC Barcelone qui s’est tenue le 23 octobre. Avec ces investissements, les partenaires stratégiques de Barça Studios démontrent leur confiance dans la valeur du projet et l’avenir du contenu numérique dans le monde du sport», précise le club dans un communiqué.

Certaines recrues pourront être inscrites

Une excellente nouvelle pour le deuxième de la Liga, édition 2021/2022, puisque cette nouvelle entrée d’argent va permettre au board barcelonais d’inscrire, au moins, quelques joueurs pour les débuts en championnat, ce samedi, contre le Rayo Vallecano au Camp Nou. Mais le club catalan aura encore besoin de plus d’argent pour pouvoir inscrire ses sept recrues de ce mercato estival, selon la presse espagnole.

Toujours selon les médias locaux, le FC Barcelone travaille déjà sur l’inscription de ses nouveaux joueurs, tout en espérant aussi obtenir différentes réductions de salaires, notamment avec Frenkie de Jong, Busquets ou encore Gerard Piqué. Quoiqu’il en soit, Joan Laporta semble avoir la situation bien en main, pour que Xavi puisse profiter de l’intégralité de ses joueurs dès le début de la saison.