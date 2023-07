Le Bachelor d’Epitech Bénin : une formation d’excellence pour devenir un expert de la tech

- Advertisement -

Vous êtes Bachelier et vous aspirez à devenir un expert de la tech, un acteur de la transformation numérique en Afrique, ou même à construire une carrière internationale dans le domaine de l’informatique ? Le Bachelor d’Epitech Bénin est la réponse à vos ambitions ! Avec son programme innovant, centré sur la pratique, cette école informatique de renommée internationale offre aux étudiants béninois et de la sous-région une opportunité exceptionnelle de se démarquer sur le marché de l’emploi et de contribuer à la révolution numérique.

Epitech pour construire votre avenir dans la tech et faire partie de l’élite des experts du numérique en Afrique. Les inscriptions sont ouvertes à l’adresse : https://epitech.bj/candidature_bachelor/.

Epitech est une école d’expertise informatique française, disposant de plusieurs campus dans le monde. Installé au Bénin depuis 2019 avec le soutien de Sèmè-City, le campus d’Epitech au Bénin est le seul situé en Afrique. Il offre plusieurs formations aux jeunes venus de toute l’Afrique. Dans cet article, nous vous présentons les avantages uniques de cette formation d’excellence et pourquoi elle constitue une opportunité à saisir pour les nouveaux bacheliers.

- Publicité-

Une formation pratique et innovante pour devenir un acteur de la transformation numérique en Afrique

Le Bachelor d’Epitech Bénin se distingue par son approche pédagogique centrée sur le projet. Contrairement aux méthodes traditionnelles, les étudiants sont plongés dans des projets concrets dès le début de leur formation. Cela leur permet d’acquérir rapidement des compétences pratiques en programmation, en cybersécurité, en intelligence artificielle et bien plus encore. En participant à l’EIP (Epitech Innovative Projects), ou encore Innovation Week, les étudiants sont confrontés aux défis réels du monde professionnel, renforçant ainsi leur expertise technique et leur capacité d’innovation.

De plus, Epitech Bénin a établi des partenariats solides avec des entreprises locales et internationales, ce qui offre aux étudiants des opportunités de stage et d’emploi prometteuses. Le Bachelor d’Epitech s’achève par un voyage à Lagos, qui permet aux étudiants de rencontrer des acteurs clés du secteur numérique et informatique, élargissant ainsi leur réseau professionnel et leurs perspectives d’avenir.

Un diplôme international et reconnu partout dans le monde

Le Bachelor d’Epitech Bénin se déroule exclusivement en anglais, offrant ainsi aux étudiants une préparation complète pour évoluer dans des environnements de travail internationaux. Cette maîtrise de l’anglais, associée à des projets en partenariat avec des entreprises locales et internationales, offre une expérience professionnelle internationale recherchée par les employeurs dans le secteur de la tech.

- Publicité-

Epitech possède un vaste réseau de plus de 10 000 anciens élèves répartis dans le monde entier. Les étudiants du campus de Cotonou bénéficient ainsi de collaborations possibles avec ces professionnels de la tech, ouvrant ainsi de nombreuses opportunités de carrière à l’échelle mondiale. De plus, certains partenariats avec des entreprises africaines, engagées dans la transformation numérique, permettent aux étudiants de participer au développement de solutions innovantes répondant aux besoins de notre ère numérique.

Un fort taux d’insertion professionnelle pour réussir dans l’industrie des technologies de l’information

La réputation internationale d’Epitech Bénin et son appartenance à un réseau de 20 campus à travers le monde offrent aux étudiants une reconnaissance accrue sur le marché de l’emploi. Grâce à une formation pratique axée sur les compétences recherchées par l’industrie, le taux d’employabilité des diplômés atteint un impressionnant 95%.

Les entreprises locales et internationales reconnaissent ainsi la qualité et le professionnalisme des étudiants formés à Epitech Bénin. Le Career Center d’Epitech facilite également la mise en relation avec les entreprises et aide activement les étudiants à trouver des opportunités de stage et d’emploi, tant au Bénin qu’à l’étranger. Cette approche proactive contribue à la réussite professionnelle des étudiants, faisant du Bachelor d’Epitech Bénin un choix judicieux pour les nouveaux bacheliers souhaitant une carrière florissante dans la tech.

- Publicité-

Le Bachelor d’Epitech Bénin offre une formation en expertise informatique, propulsant les étudiants vers une carrière prometteuse dans la tech, aussi bien au Bénin que partout dans le monde. Grâce à son approche pédagogique innovante, son orientation pratique, son diplôme internationalement reconnu et son fort taux d’insertion professionnelle, cette offre de formation est une opportunité à ne pas manquer pour les nouveaux bacheliers en quête d’excellence et de réussite dans le domaine de l’informatique et de la transformation numérique. Rejoignez dès maintenant la communauté.

Epitech pour construire votre avenir dans la tech et faire partie de l’élite des experts du numérique en Afrique. Les inscriptions sont ouvertes à l’adresse : https://epitech.bj/candidature_bachelor/.

Des témoignages…

Des étudiants ayant fait l’expérience de cette offre de formation témoigne de l’efficacité de la méthode et de la pédagogie employée par Epitech. « Avant de venir à Epitech, j’ignorais tout ce qui était en rapport avec le code (language(s) de programmation, terminal, systèmes d’exploitation et j’en passe…). J’appréhendais un peu le fait de commencer ce cursus sans avoir de pré-requis, mais je ne me suis pas désistée et je me suis lancée dans cette aventure. On va dire que la pédagogie suivie par Epitech m’a motivée (ne pas avoir de professeurs et apprendre par moi-même) et surtout pouvoir être sur le marché de l’emploi à la fin de ma formation (Bachelor ou master) », a confié Sheila Houmey.

« Si je devais parler d’Epitech, je dirais que son essence, c’est sa pédagogie pas comme les autres avec un système très réactif qui se base sur l’évolution graduelle de ses étudiants et cela sur tous les plans autant sociaux qu’éducatifs. Un système compréhensif et juste, mais qui au départ peut ne pas sembler l’être. En début de formation, le fonctionnement des cours est parfois assez déroutant avec l’absence des professeurs et l’aspect très technique qui, pour moi, est l’un des points forts d’Epitech », a renchéri Ziane Badarou.

Articles similaires