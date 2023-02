LDC: Rio Ferdinand s’enflamme pour le Real Madrid

L’ancien joueur anglais Rio Ferdinand, désormais consultant, a analysé la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Liverpool (5-2) hier en Ligue des champions pour BT Sport. Et la légende de Manchester United s’est montrée totalement sous le charme des Merengue.

Liverpool recevait le Real Madrid ce mardi soir en huitièmes de finale aller de la Coupe aux grandes oreilles. Dans une rencontre explosive et spectaculaire, les Merengue ont humilié les Reds devant leur public sur le score de 5-2. Après les deux buts rapides de Nunez et Salah, les Madrilènes ont réagi notamment grâce à un Vinicius Jr en feu, auteur d’un doublé et d’une passe décisive. A la fin de la rencontre, de nombreux observateurs se sont montrés sans voix devant la nouvelle masterclass des poulains de Carlo Ancelotti. C’est le cas de Rio Ferdinand qui s’est complètement enflammé pour le Champion d’Europe en titre.

« La différence de classe ce soir a été montrée. Vous avez une équipe d’un côté sur la pente descendante, par rapport à l’autre qui monte en régime. Vous regardez l’équipe du Real Madrid de l’année dernière et vous pensez qu’avec le départ de Casemiro, l’âge que prennent Benzema, Kroos et Modric, ce sera difficile et pourtant… Le recrutement au cours des dernières années, avec l’arrivée de jeunes joueurs comme Vinicius, Rodrygo, Camavinga est une réussite. Ces joueurs ressemblent maintenant à de vrais joueurs de Ligue des champions », a analysé l’ancien défenseur de Manchester United sur BT Sport et rapporté par Footmercato.

Le Real Madrid recevra Liverpool au Santiago Bernabeu, le 15 mars prochain, pour le match retour de ces huitièmes de finale de la Ligue des champions. Grâce à cette victoire imposante à l’aller, les Merengue se retrouvent en ballotage très favorable pour la qualification au tour suivant. Ils devront tout de même faire attention au sursaut d’orgueil des Reds, qui n’auront plus rien à perdre.