LDC: Man City tenu en échec par Leipzig, Lukaku délivre l’Inter

A l’occasion des derniers matchs des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions ce mercredi soir, Manchester City a été contraint au match nul (1-1) sur la pelouse de Leipzig. De son côté, l’Inter Milan a dû s’en remettre à un but de Lukaku pour battre Porto (1-0).

La manche aller de la Ligue des champions s’achevait ce mercredi soir, avec deux rencontres alléchantes au programme. Favori désigné de cette édition de la Coupe aux grandes oreilles, Manchester City se déplaçait en Allemagne pour affronter Leipzig. Dans une rencontre beaucoup moins spectaculaire que l’opposition entre Liverpool et le Real Madrid hier, les Mancuniens ont été contraints au partage des points (1-1).

Sans surprises, les Cityzens monopolisaient le ballon (80% de possession après 30 minutes) mais ne parvenaient pas à inquiéter la défense adverse bien en place. C’est finalement Ryad Mahrez qui trouvait la faille juste avant la demi-heure de jeu après des erreurs successives de la défense allemande (1-0, 27è). Le score ne bougeait plus avant la pause. Au retour des vestiaires, les Anglais poussaient pour faire le break sans succès. Ils vont même se faire rejoindre au score dans les 20 dernières minutes. Gvardiol profitait d’une mauvaise sortie d’Ederson pour égaliser de la tête (69e). Le match prenait fin sur ce résultat nul. La qualification se jouera donc le 14 mars prochain à l’Etihad.

Dans l’autre rencontre de la soirée, l’Inter Milan recevait le FC Porto, dans une confrontation qui avait tout du piège pour les italiens. Mais, les Lombards ont su faire preuve de personnalité pour décrocher une victoire précieuse sur le score de 1-0. Romelu Lukaku a inscrit l’unique but de la partie en toute fin de partie. A la suite d’un bon centre de Barella, l’attaquant belge battait le gardien adverse (1-0, 86e). L’Inter s’offre un troisième succès de rang à la maison en LdC après Barcelone et Plzen et prend une petite option sur les quarts avant le retour au Portugal.