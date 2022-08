LdC: les affiches des barrages sont connues

Ce mardi, le troisième tour préliminaire de la qualification pour la prochaine Ligue des Champions s’est achevé avec les rencontres retour. On connaît désormais toutes les affiches pour les barrages de la nouvelle édition de la C1.

Le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions s’est tenu mardi dernier, mais les affiches restaient encore à déterminer. C’est désormais chose faite, avec les matchs retour du 3e tour préliminaire qui se sont conclus aujourd’hui. Ainsi, on connaît le nom des 10 équipes qui ont rejoint Copenhague et Trabzonspor au stade des barrages, de même que toutes les affiches de cette dernière phase de qualification.

Du côté de la voie de la Ligue, le PSV Eindhoven a su s’imposer contre l’AS Monaco dans un match à rebondissement. Cueillis à froid par les néerlandais grâce à Veerman (21è), les Monégasques ont su trouver les ressources pour reprendre l’avantage en deuxième mi-temps sur des buts de Marpian (58è) et Ben Yedder (71è). Mais dans son stade, le PSV ne lâchait rien et Gutiérrez égalisait pour les siens à la 89è minute, avant que Luuk de Jong n’offre la qualification au PSV en prolongation.

Toujours dans cette voie, le Benfica a également décroché son billet pour les barrages après sa victoire sur la pelouse de Midtjylland (3-1). Les Glasgow Rangers et le Dynamo Kiev ont su aussi se qualifier. Au niveau de la voie des Champions, outre Copenhague et Trabzonspor, la formation norvégienne de Bodø/Glimt s’est hissé en barrages de la C1 après son nul (1-1) chez le FK Zalgiris et peut rêver d’une qualification historique. Les cinq autres tickets ont été obtenus par le Maccabi Haïfa, le Viktoria Plzen, l’Étoile rouge de Belgrade, le Dinamo Zagreb et Qarabag.

Les affiches des barrages

Voie des Champions

Qarabağ FK (AZE) – FC Viktoria Plzeň (CZE)

FK Bodø/Glimt (NOR) – GNK Dinamo Zagreb (CRO)

Maccabi Haïfa FC (ISR) – Étoile Rouge de Belgrade (SRB)

Copenhague (DEN) – Trabzonspor AS (TUR)

Voie de la Ligue

FC Dynamo Kiev (UKR) – SL Benfica (POR)

Rangers FC (SCO) – PSV Eindhoven (NED)