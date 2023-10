LDC: le Real et le Bayern assurent, Lens renverse Arsenal, tous les résultats de la soirée

Découvrez les résultats des rencontres disputées ce mardi soir, comptant pour la deuxième journée de Ligue des champions.

Au terme d’un match fou, le Real Madrid a pris le dessus sur Naples (3-2) ce mardi soir, à l’occasion de la 2è journée de Ligue des champions. Porté par son milieu attaquant, Vinicius, qui fête sa première titularisation après plus d’un mois d’absence en raison de blessure, la Casa Blanca a pris les trois points de la victoire face à une équipe napolitaine qui a un peu péché dans l’animation offensive. Homme providentiel des merengues en C1 cette saison, Jude Belligham a encore marqué ce soir. Avec cette victoire, le Real Madrid prend seul la tête du groupe C.

Dans les autres rencontres de cette soirée riche en spectacle, Galatasaray a dominé Manchester United (3-2) dans un duel électrique qui a vu les Anglais finir à 10. L’ancien du PSG, Mauro Icardi, a marqué le but de la victoire pour les Turcs qui restent à deux points du Bayern dans la poule A. Les Bavarois ont difficilement battu Copenhague (2-1) avec des buts de Jamal Musiala et Tel.

Folie également dans la poule B, avec Lens qui a réalisé un véritable exploit face à Arsenal (2-1) au Stade Bollaert ! Et le match entre le PSV Eindhoven et Séville (2-2) a également été fou, avec une première égalisation des Néerlandais à la 86e, un ultime but andalou à la 87e via En-Nesyri, et une nouvelle égalisation des locaux au bout du suspense (90+5e).

Les résultats des matchs de C1 disputés ce mardi:

Groupe A : Manchester United 2-3 Galatasaray, Copenhague 1-2 Bayern Munich

Groupe B : Lens 2-1 Arsenal, PSV Eindhoven 2-2 FC Séville

Groupe C : Naples 2-3 Real Madrid, Union Berlin 2-3 Braga

Groupe D : Inter Milan 1-0 Benfica, RB Salzbourg 0-2 Real Sociedad