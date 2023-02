LdC: le Bayern s’offre le PSG, le Milan AC dompte Tottenham

Les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions ont débuté ce mardi, avec deux chocs au programme. Le Bayern Munich s’est imposé contre le PSG (1-0) au Parc des Princes. De son côté, le Milan AC a pris une option sur la qualification après sa victoire (1-0) contre Tottenham.

La bataille pour remporter la Coupe aux grandes oreilles a repris ce mardi soir, avec le début de la première phase à élimination directe. Et un choc était très attendu lors de ce huitième de finale aller: c’est bien évidemment l’opposition entre le PSG et le Bayern Munich au Parc des Princes. Dans une rencontre assez plaisante, les Bavarois se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) et se retrouvent donc en ballotage très favorable pour la qualification en quarts.

Dès l’entame du match, les joueurs du Bayern Munich ont mis le pied sur le ballon, face à des Parisiens qui étaient clairement là pour défendre et évoluer en contre-attaque. Une tactique qui permettait aux locaux de repousser les nombreuses offensives des visiteurs. A la pause, le score était donc nul et vierge. Au retour des vestiaires, les Munichois ne relâchaient pas la pression et ça à payer. Complètement oublié par Nuno Mendes, Kingsley Coman ajustait Donnarumma (un peu fautif sur l’action) d’une reprise du plat du pied pour l’ouverture du score (0-1, 53e).

Le Bayern avait fait le plus dur, mais se retrouvait en difficulté après l’entrée en jeu de Kylian Mbappé à la 57è. Le Bondynois faisait très mal aux Allemands et inscrivait même deux buts (74è et 83è) tous refusés pour hors-jeu. En fin de rencontre, Paris multipliait les tentatives sans pour autant trouver la faille. Score final 1-0. La qualification se jouera donc le 8 mars prochain, lors de la manche retour en Allemagne. Le PSG se retrouve dos au mur et devra présenter un bien meilleur visage pour espérer renverser le Bayern.

Le Milan AC bat Tottenham

L’autre rencontre de la soirée opposait le Milan AC à Tottenham en Italie. Un duel entre deux équipes en difficulté ces dernières semaines, qui a tourné en faveur des Rossoneri. Les coéquipiers d’Olivier Giroud se sont également imposés sur la plus petite des marges (1-0). Un but inscrit en tout début de partie, grâce à Brahim Diaz (1-0, 7e). Après ce but, les Milanais résistaient aux assauts des Anglais pour s’offrir une victoire importante.

La manche retour de cette opposition se déroulera le 8 mars prochain, et le Milan AC prend déjà une très belle option pour la qualification. Toutefois, devant son public, Tottenham aura à cœur de renverser la situation pour aller chercher le ticket pour les quarts. Tout reste donc ouvert dans cette confrontation.