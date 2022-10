LDC: le Barça et l’Atletico chutent, Liverpool et Naples assurent, tous les résultats de la soirée

Découvrez les résultats des matchs disputés ce mardi soir, comptant pour la troisième journée des phases de groupe de la Ligue des champions.

Les pelouses européennes étaient ce mardi le théâtre des rencontres de la troisième journée des phases de groupe de la Ligue des champions. Considérée comme le choc de cette soirée, la rencontre entre le Barça et l’Inter a tourné à l’avantage des Italiens. Les Rossoneri l’ont en effet emporté sur le score de 1-0. L’ailier gauche, Hakan Çalhanoğlu, a marqué l’unique but de la partie. Avec cette victoire précieuse, l’Inter revient à la seconde place dans le groupe C derrière le Bayern, leader, et le Barça. Viktoria Plzen ferme la marche avec zéro point.

Dans le groupe A, Liverpool a assuré l’essentiel face aux Rangers à Anfield. Sans briller, les Reds se sont imposés sur le score de 2-0. Trent Alexander-Arnold en début de partie et Mohamed Salah qui signe son 35è but en C1, sont les auteurs de cette victoire des Merseysiders qui conservent leur seconde place derrière Naples, solide leader après sa démonstration de force face à l’Ajax. Les Partenopei ont en effet explosé les Néerlandais sur le score fleuve de 6-1.

Au sein de la poule B, le Club Bruges a remporté sa troisième victoire consécutive face à l’Atletico Madrid (2-0). Au même moment, le FC Porto s’est relancé contre le Bayer Leverkusen (2-0). Enfin, dans le groupe de l’Olympique de Marseille, Francfort et Tottenham n’ont pas réussi à se départager (0-0).

Les résultats de la soirée :

Groupe A : Ajax Amsterdam 1-6 Naples, Liverpool 2-0 Glasgow Rangers.

Groupe B : Club Bruges 2-0 Atletico Madrid, FC Porto 2-0 Bayer Leverkusen.

Groupe C : Bayern Munich 5-0 Viktoria Plzen, Inter Milan 1-0 FC Barcelone.

Groupe D : OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4-1 Sporting Portugal, Francfort 0-0 Tottenham