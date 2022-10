LDC: avec Salah et Nunez, les compositions officielles de Liverpool-Rangers

Liverpool affronte Glasgow Rangers ce mardi soir (20h GMT+1) à Anfield, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

La Ligue des champions est à l’honneur ce mardi avec une rencontre décisive entre Liverpool et les Glasgow Rangers. Un match prévu à Anfield (20h GMT+1) comptant pour la troisième journée du groupe A. Auteurs d’une victoire et d’une défaite en deux sorties, les Reds doivent empocher les trois points de cette partie pour ne pas trop se faire distancer par leurs concurrents dans la course à la qualification en huitième de finale.

Pour ce match, l’entraineur des Reds, Jurgen Klopp, a opté pour un 4-2-3-1 avec Thiago Alcantara et Jordan Henderson en pivot défensif et Mohamed Salah, Diogo Jota et Luis Diaz en soutien de Darwin Nunez, seul en pointe. En face, Giovani van Bronckhorst décide de se passer de son meilleur buteur Antonio Colak et préfère aligne Alfredo Morelos, en attaque.

Les compositions officielles de Liverpool-Rangers:

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas – Thiago Alcantara, Henderson – Salah, Jota, Diaz – Nunez

How we line up to face @RangersFC tonight in the #UCL! — Liverpool FC (@LFC) October 4, 2022

Rangers : McGregor – Tavernier, Goldson, Davies, King, Barisic – Tillman, Lundstram, Davis, Kent – Morelo