L’Assemblée générale de l’ONU exige le retrait « immédiat » des troupes russes d’Ukraine

L’Assemblée générale de l’ONU exige ce jeudi soir le retrait « immédiat » des troupes russes d’Ukraine. La résolution a été adoptée par 141 votes pour, 7 contre et 32 abstentions.

La résolution non contraignante a recueilli 141 voix pour, 7 contre (Russie, Bélarus, Syrie, Corée du Nord, Mali, Nicaragua, Erythrée) et 32 pays se sont abstenus, dont la Chine et l’Inde, sur les 193 États membres des Nations unies. Un soutien similaire au mois d’octobre dernier, quand 143 pays avaient condamné les annexions de plusieurs territoires ukrainiens par la Russie, cinq votants contre.

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, l’ONU exige de nouveau le retrait des forces russeshttps://t.co/rFQsTuvtnw pic.twitter.com/FCbCGIA1r4 — ONU Info (@ONUinfo) February 23, 2023

La résolution adoptée réaffirme « l’attachement » à « l’intégrité territoriale de l’Ukraine » et « exige » que la Russie « retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires du territoire ukrainien à l’intérieur des frontières internationalement reconnues du pays », une référence aux territoires annexés par la Russie.

Elle appelle également à une « cessation des hostilités » et « souligne la nécessité de parvenir, dans les meilleurs délais, à une paix globale, juste et durable en Ukraine conformément aux principes de la Charte des Nations unies ».