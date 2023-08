L’ancienne patineuse artistique Alexandra Paul meurt dans un accident de voiture

Alexandra Paul, une ex-patineuse artistique canadienne, a tragiquement perdu la vie le mardi dernier dans un accident routier à l’âge de 31 ans, rapporte Sky News.

Le monde du patinage artistique est plongé dans la tristesse. Alexandra Paul, une ancienne athlète olympique âgée de 31 ans, a perdu la vie mardi dernier dans un tragique accident routier survenu dans le canton de Melanchthon, en Ontario. D’après les informations de Sky, sa voiture a été violemment heurtée par un camion alors qu’elle se trouvait avec son fils. Sept véhicules au total étaient impliqués dans ce drame.

Fort heureusement, son enfant de 10 mois a été emmené à l’hôpital et ses jours ne semblent pas être en danger. Alexandra Paul était mariée à Mitchell Islam, son ancien partenaire en compétition. Ensemble, ils avaient représenté le Canada aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, obtenant la 18e place dans la catégorie de danse sur glace, et remportant plusieurs médailles lors de compétitions internationales. Après sa retraite sportive en 2016, elle avait entrepris une reconversion professionnelle et était devenue avocate à partir de 2021.

« C’est avec le cœur lourd que Patinage Canada annonce le décès soudain d’Alexandra Paul, membre chérie de notre communauté de patinage. Étoile brillante sur la glace et hors glace, Alexandra a laissé une marque indélébile sur le monde du patinage artistique, grâce à son dévouement, sa passion et ses talents remarquables. (…) L’engagement envers l’excellence d’Alexandra n’a eu d’égal que sa chaleur et sa gentillesse, gagnant l’affection des autres athlètes, des entraîneurs et des partisans« , a notamment écrit la fédération canadienne sur son site.

