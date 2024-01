« L’ambition est de faire un bon match », Sébastien Desabre avant RDC-Zambie

-Publicité-

Le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Desabre, s’est prononcé sur le match contre la Zambie ce mercredi soir, en 1ère journée du groupe F à la CAN 2023. Et le technicien français veut arracher sa première victoire dans ce tournoi.

La première journée des phases de poule de la CAN 2023 s’achève ce mercredi soir avec le choc entre la RDC et la Zambie. Un duel important pour deux équipes logées dans le groupe F, composé également du Maroc et de la Tanzanie. S’ils partent favoris au coup d’envoi, au moins sur le papier, les Léopards veulent surtout prendre les trois points de la victoire. C’est en tout cas l’objectif du sélectionneur Sébastien Desabre en conférence de presse d’avant-match.

« Les joueurs sont concentrés sur les objectifs. Le premier match d’un tournoi est important mais pas décisif. Mais il faut bien rentrer dans la compétition. On y va avec l’ambition de continuer ce qu’on a entrepris depuis un an et demi. On est outsider mais on veut faire de bons matchs », a confié le technicien français dans des propos relayés par Caf Online.

« On va affronter la Zambie qui a de très bonnes qualités surtout offensivement. L’ambition est de faire un bon match. Les joueurs sont prêts à défendre les couleurs du pays. C’est à nous d’avoir confiance en nous », a ajouté le sélectionneur des Léopards. Pour rappel, le match RDC-Zambie est prévu ce soir au stade de San Pédro, à partir de 21 heures (GMT+1).