L’aide américaine à l’Ukraine en chiffres

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les États-Unis ont été le pays le plus engagé dans le soutien à Kiev. Avec plus de 75 milliards de dollars alloués à l’Ukraine, principalement sous l’administration Biden, cette aide se déploie à travers des volets humanitaires, financiers et militaires.

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les États-Unis ont été parmi les plus fervents soutiens du pays. L’administration Biden et le Congrès américain ont alloué plus de 75 milliards de dollars (environ 71,5 milliards d’euros) d’aide à l’Ukraine, ce qui en fait le pays bénéficiaire de l’assistance américaine la plus importante en période de conflit.

Cette aide se décline en trois principales catégories, telles que détaillées par le Council on Foreign Relations, un think tank américain spécialisé dans la politique étrangère : humanitaires, financiers et militaires.

- Publicité-

Aide Humanitaire

Les États-Unis ont contribué de manière significative aux efforts humanitaires en Ukraine. Cela comprend le financement de programmes visant à répondre aux besoins essentiels des populations touchées par le conflit, tels que l’accès à la nourriture, à l’eau potable, aux soins de santé, et l’aide aux personnes déplacées.

Aide Financière

Les États-Unis ont également fourni un soutien financier important à l’Ukraine. Cela inclut des prêts, des subventions et d’autres formes d’assistance économique visant à renforcer l’économie ukrainienne et à aider le pays à faire face aux défis financiers liés au conflit.

Aide Militaire

L’aide militaire des États-Unis à l’Ukraine est composée de plusieurs volets. Tout d’abord, il y a l’Initiative d’assistance à la sécurité en Ukraine (USAI), qui comprend la formation des forces ukrainiennes, la fourniture d’équipement, d’armes et de soutien logistique. De plus, le président américain peut décider de la fourniture directe d’armes et d’équipements provenant des stocks du département de la défense. Enfin, l’Ukraine peut bénéficier de subventions et de prêts dans le cadre du programme de financement militaire à l’étranger.

- Publicité-

Il est à noter que la Maison Blanche avait initialement demandé au Congrès une loi de finances comprenant 24 milliards de dollars (environ 22,86 milliards d’euros) d’aide militaire et humanitaire pour l’Ukraine, ce qui souligne l’importance de ce soutien pour les États-Unis.