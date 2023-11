Lagos photo festival: Patrice Talon ouvre la 14ème édition à Ouidah

- Publicité-

Délocalisée au Bénin, au musée de la Fondation Zinsou, la 14ème édition du « Lagos photo festival » a été lancée le 28 Octobre dernier à Ouidah en présence du président de la République, Patrice Talon.

A l’instar de tous les visiteurs, le président Patrice Talon a bénéficié d’une visite gratuite sous la conduite des médiateurs du musée; selon une information publiée par Madame Marie-Cécile Zinsou, directrice du musée sur son compte X. Le président Patrice Talon s’est montré très enthousiaste de l’initiative et de la qualité des œuvres.

Au cours de la visite qui a duré 1 heure 30 minutes, le président Patrice Talon a rencontré Azu Nwagbogu, le fondateur du « Lagos photo festival », les artistes présents ainsi que les différentes œuvres en exposition.

Lagos photo festival est le premier festival international de photographie d’art au Nigeria. Lancé en octobre 2010, il est organisé par la Fondation des artistes africains (AAF) dans le cadre d’un projet en cours visant à utiliser l’art dans les espaces publics, comme moyen d’expression pour accroître la conscience sociétale.

Le festival comprend des ateliers et des cours pour artistes professionnels, des foires d’art et des expositions intérieures et extérieures dans toute la ville. « Lagos photo festival » a lieu chaque année et présente des photographes émergents aux côtés de photographes établis. Azu Nwagbogu est le fondateur et directeur du festival.