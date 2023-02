La satire de trop de Charlie Hebdo alors que la Turquie et la Syrie sont en pleurs (Photo)

Croyant faire rire, le journal satirique français Charlie Hebdo a publié une caricature après le tremblement de terre meurtrier qui a touché la Turquie et la Syrie et qui a provoqué la mort de plus de 6000 personnes, selon un bilan provisoire.

Des immeubles éventrés, une colline de décombres et une voiture retournée. Sous ce dessin en noir et blanc, cette légende: «Même pas besoin d’envoyer de chars!» Cette caricature a été publiée lundi sur le compte Twitter de Charlie Hebdo. Le journal satirique réagissait à sa manière au tremblement de terre ayant frappé lundi la Turquie et la Syrie. En évoquant l’envoi de chars, le média fait allusion à la guerre en Ukraine, alors qu’Ankara a endossé le rôle de médiateur dans ce conflit, en raison de ses liens avec la Russie.

Vu plus de 12,5 millions de fois, le dessin de Charlie Hebdo a provoqué un torrent de réactions atterrées, voire choquées. «Honteux», «immonde», «à gerber», «stupide», «ridicule» ou encore «affligeant», peut-on lire dans les commentaires. «Il faut vraiment avoir du culot pour faire ça, alors qu’il y a encore des bébés qui attendent du secours sous les décombres», a notamment réagi Öznur Küçüker Sirene, journaliste turque ayant fait des études en relations internationales en France.

Ce n’est pas la première fois que Charlie Hebdo fait scandale en réagissant à une catastrophe humanitaire. En 2016, le média avait publié une caricature, après le séisme qui avait fait près de 300 morts à Amatrice, dans le centre de l’Italie.

Satirical magazine Charlie Hebdo slammed for 'lasagna' cartoon on Italy earthquake victims https://t.co/9hplTKWluu pic.twitter.com/dzjjTJ5dVJ — CNN (@CNN) September 3, 2016