La Russie et la Sierra Leone s’engagent pour élargir leur coopération bilatérale

Les chefs de la diplomatie russe et sierraléonaise se sont échangés mardi, et sont convenus de déployer plus d’efforts, pour développer une coopération bilatérale élargie dans plusieurs secteurs pour l’intérêt supérieur des peuples des deux nations.

Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, et David J. Francis, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Sierra Leone, ont échangé des télégrammes de félicitations à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Les deux diplomates se sont félicités du développement dynamique des relations traditionnellement amicales entre la Russie et la Sierra Leone, de l’approfondissement du dialogue politique fondé sur la convergence ou la proximité d’approches sur les questions d’actualité de l’agenda international et régional, ce qui a été réitéré lors de la visite de travail de David J. Francis, en Russie en mai 2021.

Les ministres ont souligné leur volonté mutuelle de continuer à travailler ensemble pour développer la coopération bilatérale dans les domaines commercial, économique, humanitaire, éducatif et autres pour le bien des peuples de Russie et de Sierra Leone et ont constaté la volonté de Moscou et de Freetown de poursuivre à coordonner leurs positions sur la scène internationale.