La Russie désigne Valeri Guerassimov commandant en chef de son opération militaire en Ukraine

Le commandement russe de l’offensive lancée le jeudi 24 février 2022 contre l’Ukraine a changé de main. La direction de cette opération spéciale qui tient tant à cœur au président Vladimir Poutine est désormais confiée au chef d’état-major interarmées russe Valeri Guerassimov. Il a été désigné commandant en chef de l’opération militaire spéciale lancée le 24 février, selon Sputnik news.

Les raisons de cette nomination restent inconnues. Mais elle intervient dans un contexte où, Moscou a intensifié ses hostilités en Ukraine et fixé des conditions strictes pour un éventuel retour au dialogue avec l’Ukraine.

Pour rappel, le jeudi 24 février 2022, la Russie a lancé une offensive contre l’Ukraine pour dit-elle, démilitariser et dénazifier ce pays situé à l’est de l’Europe. Près d’un an plus tard, l’offensive russe reste toujours d’actualité en Ukraine qui, elle, résiste vaille que vaille, en s’appuyant sur les soutiens occidentaux. Des milliers de personnes sont d’ores et déjà mortes et d’autres blessées ou déplacées depuis le début de cette guerre qui a fait de nombreux dégâts matériels et économiques.