La reine Elisabeth II commercialise un parfum, uniquement destiné aux chiens

La reine Elizabeth II a une grande passion pour la race canine. Pour marquer ses 70 années de règne, elle a décidé de commercialiser un parfum qui leur est destiné.

La reine Elizabeth II vient de lancer l’eau de Cologne pour chiens Happy Hounds. Il s’agit d’une eau de Cologne pour chiens – qui fait partie des produits que vous pouvez acheter à Sandringham Estate, la résidence secondaire de la reine. À côté des assiettes à l’effigie de la reine et des porte-clés à l’effigie de l’Union Jack, vous trouverez ce parfum de luxe conçu pour votre toutou. En tant qu’amoureuse des chiens, il est logique que la Reine Elizabeth crée un produit pour vos bébés à fourrure.

Cette eau de Cologne évoque l’odeur d’une promenade au bord de la mer. «C’est une fragrance riche et musquée avec des notes d’agrumes, de la bergamote notamment», indique le parfumeur Norfolk Natural Living, qui l’a créée. Celui-ci a précisé qu’elle était «unisexe et pouvait donc être utilisée sur des mâles ou des femelles, pour une tenue longue durée». Pour une utilisation optimale, le fabricant conseille de vaporiser le produit sur un chien fraîchement lavé et séché.

Le flacon de 200 millilitres est disponible dès à présent au prix de 9,99 livres (environ 12 euros) dans la boutique de souvenirs officielle du domaine de Sandringham dans le Norfolk, propriété de la reine. À noter que le label Sandringham Royal Estate vend également un coffret comprenant un shampooing pour chiens, un jouet en forme d’os en tweed brodé et des friandises à base de gibier. Pas étonnant pour cette fan d’animaux, qui a possédé près d’une trentaine de corgis au cours de sa vie.