«La meilleure voie», Alexandre Pato félicite KP Boateng pour s’être fait baptiser

Le footballeur brésilien Alexandre Pato a félicité Kevin-Prince Boateng pour avoir pris la décision de se faire baptiser en Jésus Christ.

Il y a quelques jours, Kevin Prince Boateng s’est fait baptiser en Allemagne et a déclaré sur les réseaux sociaux que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. « Apocalypse 3 :20 – Et c’est à nous d’ouvrir la porte ou non. JÉSUS est le chemin, la vérité et la vie », a-t-il écrit sur Instagram, accompagné de photos de son baptême.

Alexandre Pato, avec qui il a joué à l’AC Milan, a commenté son poste, les deux hommes ayant remporté la Serie A ensemble lors de la saison 2010/2011. Le Brésilien, qui est également un fervent chrétien, n’a pas tari d’éloges à l’égard de son ancien coéquipier. « De la meilleure façon, mon ami », a-t-il écrit.

Retraité depuis août dernier

Ancien international ghanéen, Kevin Prince Boateng a débuté sa carrière au Hertha Berlin en 2004 et a gravi les échelons pour devenir joueur de l’équipe première en 2006. Le milieu de terrain a quitté son club d’enfance en 2007 pour Tottenham Hotspur et a ensuite joué pour différentes équipes à travers l’Europe.

Sa carrière professionnelle l’a conduit au Borussia Dortmund, Portsmouth, l’AC Milan, Las Palmas, Sassuolo, Barcelone et Besiktas avant de raccrocher ses bottes plus tôt cette année.

Réagissant aux frais de transfert colossaux exigés par les jeunes joueurs ces jours-ci, Boateng a déclaré qu’il aurait coûté plus de 100 millions d’euros sur le marché actuel à son apogée.

« C’est trop mou maintenant, à l’époque c’était trop dur. Vous devez être le meilleur des meilleurs des meilleurs des meilleurs avant de pouvoir vous entraîner avec la première équipe », a-t-il déclaré sur Vibes with Five . .

« Aujourd’hui, vous jouez une bonne saison, vous marquez 15 buts puis vous coûtez 60 millions. Par exemple, j’aurais coûté 150 millions à l’époque parce qu’à mon âge j’étais le meilleur d’Europe. Désolé, je ne suis pas arrogant mais c’est la vérité« , a-t-il ajouté.

« Ils coûtent trop d’argent et c’est trop facile en ce moment… À mon âge, je suis venu d’Allemagne en tant que plus grand joueur à 20 ans des Spurs, aucune chance. J’ai joué quoi, 50 à 60 matchs en deux ans aux Spurs », a-t-il expliqué.

