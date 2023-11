La Côte d’Ivoire intègre le Conseil exécutif de l’UNESCO

- Publicité-

La Côte d’Ivoire a été élue au sein du Conseil exécutif de l’UNESCO lors de la 42è session de la Conférence générale. Cette élection va renforcer le statut de la Côte d’Ivoire en tant que grand décideur au sein de cette institution internationale.

À l’occasion de la 42è session de la Conférence générale de l’UNESCO, la Côte d’Ivoire a été élue au Conseil exécutif de l’organisation onusienne pour un mandat de quatre ans. Cette nomination confère à la Côte d’Ivoire un rôle central dans les décisions stratégiques de l’UNESCO, étant l’organe de décision composé de 58 pays membres.

Le Conseil exécutif, qui se réunit deux fois par an, joue un rôle important en analysant le programme de travail, les prévisions budgétaires, les décisions majeures, et les candidatures au poste de directeur général de l’UNESCO. La ministre ivoirienne de l’Education nationale et de l’alphabétisation, Mariatou Koné, portera la voix de la Côte d’Ivoire au sein de cet organe décisionnel.

Cette élection au Conseil exécutif de l’UNESCO consolide la position de la Côte d’Ivoire en tant que l’un des acteurs majeurs au sein de l’institution, participant activement à la définition des orientations et des politiques en matière d’éducation, de science et de culture.

- Publicité-

Cette nouvelle responsabilité s’ajoute à l’engagement continu de la Côte d’Ivoire dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), comme en témoigne sa reconduction au Comité directeur de haut niveau pour l’ODD4 lors de cette même session. La ministre Mariatou Koné, aux côtés de son homologue éthiopien, représentera l’Afrique au sein de cette instance pour les deux prochaines années.