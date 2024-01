La Centrafrique prend ses distances avec Wagner au profit de l’américain Bancroft

- Publicité-

La société militaire privée américaine Bancroft Global Development est annoncée à Bangui pour de possibles activités futures avec le gouvernement de la République centrafricaine, où sont implantés les mercenaires de Wagner.

Le président Faustin-Archange Touadera a-t-il décidé de tourner dos au russe Wagner, implanté depuis 2018 dans le pays ? Selon le porte-parole de la présidence centrafricaine, Albert Yaloke Mokpeme, les Américains de Bancroft Global Development, une société paramilitaire, sont déjà présents à Bangui.

« La République centrafricaine est en train de faire un travail de diversification de ses relations. », a déclaré le porte-parole de la présidence centrafricaine, Albert Yaloke Mokpeme qui confirme que les États-Unis d’Amérique proposent à la République centrafricaine, eux aussi, de former ses soldats, aussi bien sur le sol centrafricain que sur le sol américain.

« Les paramilitaires américains sont déjà là »

Un membre du gouvernement qui s’est confié à Deutsche Welle, sous le couvert de l’anonymat, ne cache pas son inquiétude. « Oui, les paramilitaires américains sont déjà là, affirme-t-il. Et c’est un véritable sujet d’inquiétude. Je n’ai pas encore discuté de cela avec ma collègue des Affaires étrangères. Mais ce qui me rassure un peu, c’est le fait que les Russes participent au Conseil national de sécurité et les Américains ne peuvent pas être là sans qu’ils ne soient au courant, encore moins sans donner leur accord. »

Ainsi, dans la capitale centrafricaine, beaucoup redoutent à l’avenir, un affrontement entre les forces rivales russes et américaines notamment pour le contrôle des ressources minières et pour des raisons de positionnement stratégique. Au sein de la société civile, la peur est là, et beaucoup estiment que la cohabitation entre paramilitaires russes et américains ne sera pas possible.