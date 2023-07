Kylian Mbappé attendu, pour la première fois, au Cameroun

- Publicité-

Selon les informations rapportées par RMC Sport, Kylian Mbappé s’apprête à effectuer son tout premier voyage au Cameroun ce jeudi. Ce pays est d’une importance particulière pour le jeune footballeur, puisque c’est là que son père est né et a grandi.

Kylian Mbappé, l’attaquant prodige du football français âgé de 24 ans, est actuellement au centre de toutes les discussions en France et en Espagne concernant son avenir professionnel. Cependant, avant de se plonger dans les négociations contractuelles et dans les spéculations entourant son prochain club, Mbappé profite de ses vacances bien méritées. Après avoir fait un bref séjour aux États-Unis, où il a participé à une soirée blanche à Miami, le jeune joueur a maintenant pris la direction du Cameroun.

Selon les informations rapportées par RMC Sport, le capitaine de l’équipe nationale française est attendu ce jeudi dans le pays d’origine de son père, Wilfried. Au cours de son passage à Yaoundé, la capitale du Cameroun, Mbappé prévoit de visiter une école qui a été réhabilitée grâce à sa fondation. Un engagement social du joueur, qui utilise sa renommée pour soutenir des projets éducatifs et sociaux dans diverses régions du monde.

En plus de cette visite, Kylian Mbappé va également rencontrer le Premier Ministre camerounais, Joseph Dion Ngute. Après son séjour à Yaoundé, Mbappé se rendra à Douala, une autre grande ville camerounaise. Bien que les détails de sa visite à Douala n’aient pas été révélés, il est probable qu’il poursuivra ses activités caritatives et profitera également de l’occasion pour se détendre et se ressourcer avant de reprendre les entraînements pour la saison à venir.

Enfin, pour clore son séjour au Cameroun en beauté, Kylian Mbappé a prévu de visiter l’île de Djébalé, qui est l’endroit d’origine de son père. Ce voyage aura certainement une signification personnelle pour le joueur, lui permettant de se connecter à ses racines familiales et de mieux comprendre son héritage culturel. En ce qui concerne son avenir, Mbappé reçoit de plus en plus de pression de la part du PSG. En conférence de presse ce mardi, le président du club français, Nasser Al Khelaifi a d’ailleurs fait savoir que le natif Bondy ne quitterait jamais Paris gratuitement.

« Ma position est on ne peut plus claire. Je ne souhaite pas me répéter sans cesse : si Kylian veut rester, nous souhaitons qu’il reste. Mais il doit signer un nouveau contrat. On ne veut pas perdre sans indemnité le meilleur joueur du monde. C’est impossible. C’est un club français. Il a affirmé qu’il ne partirait jamais sans indemnité. S’il change d’avis maintenant, ce n’est pas de mon fait. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur au monde. C’est très clair« , a lâché NAK, sans détour.

