Kevin De Bruyne: « Nous sommes trop vieux pour gagner la Coupe du monde »

Kevin De Bruyne a déclaré que la Belgique n’avait «aucune chance» de remporter la Coupe du monde 2022 car elle était «trop vieille».

Bien que la Belgique ait devancé le Canada 1-0 lors de son match d’ouverture, sa performance n’a pas réussi à enflammer le monde. Les Diables Rouges ont livré une copie très pale, loin derrière la norme pour prétendre au sacre.

Un constat partagé par Kevin De Bruyne qui a fait une analyse accablante de cette première sortie des seins dans ce tournoi. Dans les colonnes du Guardian, le meneur de jeu n’a pas fait de concessions : « Je pense que nous n’avons aucune chance de remporter la Coupe du monde, nous sommes trop vieux. »

Avant de s’expliquer en détail : « Je pense que notre chance était en 2018. Nous avons une bonne équipe, mais elle est vieillissante. Nous avons perdu quelques joueurs clés. Nous avons quelques bons nouveaux joueurs qui arrivent, mais ils ne sont pas au niveau des autres joueurs en 2018. Je nous vois plus comme des outsiders. »

Et lui-même s’inclut dans ce constat : « Je suis tout à fait capable de faire ce que je dois faire, mais je sens la différence par rapport à il y a huit ans. J’ai besoin de plus de traitements, de plus de repos. » Le message est passé!