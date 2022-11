Kevin de Bruyne: « je ne sais pas pourquoi j’ai été l’homme du match » contre le Canada

Élu homme du match après la victoire de la Belgique contre le Canada (1-0) ce mercredi soir, Kevin de Bruyne avoue ne pas mériter cette distinction.

La Belgique faisait son entrée dans la Coupe du monde 2022 ce mercredi contre le Canada dans le groupe F. Malmenés par une brillante équipe canadienne, les Belges se sont quand même imposés sur la plus petite des marges (1-0), grâce à un but de Michy Batshuayi. Petite surprise à la fin de la rencontre, Kevin de Bruyne a été désigné comme meilleur joueur de ce duel. Une distinction incompréhensible tant le milieu du Manchester City a été mauvais au cours de la partie, notamment dans sa prise de décision. D’ailleurs, le principal intéressé le reconnaît bien.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Uruguay - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Portugal - - Ghana Fifa Coupe du Monde Brésil - - Serbie Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Iran Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Suisse 1 0 Cameroun Fifa Coupe du Monde Belgique 1 0 Canada Fifa Coupe du Monde Espagne 7 0 Costa Rica Fifa Coupe du Monde Allemagne 1 2 Japon

«Je n’ai pas bien joué, je ne sais pas pourquoi j’ai reçu cette distinction, c’est peut-être parce que mon nom est connu. On n’a tous pas bien joué en tant qu’équipe, notamment en première période. On n’a pas trouvé de solutions face à leur pressing, puis en seconde mi-temps on a réussi à trouver des espaces. Mais globalement, je trouve donc qu’on n’a pas bien joué aujourd’hui (mercredi), moi compris, mais on a trouvé un moyen de gagner, c’est comme ça. Respect au Canada plutôt», a-t-il lancé en après-match, dans des propos rapportés par Footmercato.

Dimanche prochain, la Belgique défiera le Maroc à l’occasion de la deuxième journée de cette poule F. L’occasion pour les Diables Rouges d’aller chercher leur qualification pour les huitièmes de finale. Les Supporters Belges s’attendront sans doute à voir une meilleure version de Kevin de Bruyne cette fois-ci.