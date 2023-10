Kepa: “Bellingham est le meilleur joueur du monde”

Le gardien de but du Real Madrid, Kepa Arrizabalaga, a fait des éloges à son coéquipier Jude Bellingham, qu’il considère être le meilleur joueur au monde.

En marge du rassemblement d’octobre avec Espagne, Kepa Arrizabalaga a accordé une entrevue exclusive au journal AS. Au cours de cette conversation, il a abordé divers sujets d’actualité, notamment l’impressionnante forme actuelle de son coéquipier au Real Madrid, Jude Bellingham.

“En ce moment, au niveau mondial, je ne sais pas si je vois quelqu’un au-dessus de Bellingham. Nous voyons tous ce dont il est capable à chaque match. J’espère qu’il continuera sur sa lancé. C’ est un homme très mûr, avec des idées claires. Et il n’y a pas que les buts, il ya aussi le travail défensif qu’il fait et tout l’espace qu’il occupe. Bellingham marquera une ère à Madrid”, a déclaré le gardien espagnol, soulignant l’impact du jeune prodige anglais au sein de l’équipe madrilène.

- Publicité-

Évoquant sa propre signature au Real Madrid, Kepa a révélé : “Mon arrivée à Madrid s’est concrétisée de manière étonnamment rapide. Tout a été réglé dans l’espace de quelques heures, grâce à deux simples coups de téléphone. Après avoir passé cinq ans au sein du prestigieux club de Chelsea, j’ai pensé qu’un changement pourrait être bénéfique pour ma carrière. Il est vrai qu’il y avait l’option du Bayern Munich, mais le Real Madrid m’a contacté, et je n’ai pas hésité. Peu importe s’il y avait d’autres opportunités antérieures, ce qui compte, c’est que cette opportunité est devenue réalité l’été dernier.”

En ce qui concerne la perspective d’une compétition en interne avec le gardien numéro un du Real Madrid, Thibaut Courtois, Kepa a déclaré : “Dans les grandes équipes, un effectif de grande qualité est incontournable, et la concurrence est féroce à tous les postes. Au Real Madrid, on trouve des joueurs de classe mondiale à chaque position. Cependant, c’est cette concurrence qui nous pousse à exceller et qui nous permet, lorsque les mois d’avril et de mai arrivent, de lutter pour les titres. En fin de compte, la compétition est bénéfique pour l’équipe, renforçant le collectif et produisant généralement des résultats positifs.” Cette déclaration reflète la mentalité de compétiteur qui anime le portier espagnol.