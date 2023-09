Kamala Harris avertit que le soutien de la Corée du Nord à la Russie serait une « énorme erreur »

- Publicité-

La vice-présidente américaine, Kamala Harris, a exprimé son opposition catégorique à toute éventuelle aide militaire de la part de la Corée du Nord à la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Lors d’une récente interview sur la chaîne CBS News, Kamala Harris a réagi fermement aux spéculations sur un soutien militaire éventuel de la Corée du Nord à la Russie dans le cadre du conflit en Ukraine. La vice-présidente américaine a qualifié cette idée d' »énorme erreur » et a mis en lumière les conséquences probables d’une telle action.

Les tensions en Ukraine ont déjà été un point de friction majeur entre la Russie et de nombreux pays occidentaux, notamment les États-Unis. Alors que les États-Unis et leurs alliés ont soutenu l’Ukraine, toute implication de la Corée du Nord aux côtés de la Russie pourrait compliquer davantage la situation géopolitique déjà complexe.



Kamala Harris a également souligné que ce soutien présumé risquerait d’isoler encore davantage la Russie et la Corée du Nord sur la scène internationale. Les sanctions économiques et diplomatiques contre la Russie se sont intensifiées au fil de la guerre en Ukraine, et un soutien actif de la Corée du Nord ne ferait qu’accroître la pression sur ces deux nations.

La vice-présidente a conclu en insistant sur la nécessité de résoudre les conflits internationaux par des moyens diplomatiques plutôt que militaires. Elle a plaidé en faveur d’un dialogue constructif entre toutes les parties impliquées pour parvenir à une solution pacifique à la crise en Ukraine.