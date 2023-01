Juventus: Paul Pogba à rejouer en amical

Absent depuis juillet, à cause d’une blessure au genou, Paul Pogba a rejoué au football ce jeudi, lors d’un match amical contre des jeunes joueurs de la Juventus Turin. Le milieu de terrain pourrait être convoqué par Massimiliano Allegri dans le groupe pour affronter Monza ce dimanche en championnat.

Paul Pogba voit le bout du tunnel. Blessé à l’entraînement après son retour à la Juventus Turin lors du dernier mercato estival, l’ancien joueur de Manchester United est absent des pelouses depuis le 23 juillet dernier à cause d’une grave blessure au ménisque latéral du genou droit. La pioche avait même dû renoncer à la Coupe du monde 2022 avec la France. Mais, l’international français est tout proche de disputer son premier match officiel avec les Turinois.

En effet, Paul Pogba, après six mois d’absences, a participé à un amical ce jeudi contre les U23 de la Vieille Dame. Il est resté 50 minutes sur le terrain, et a délivré une passe décisive pour Dusan Vlahovic, également absent dernièrement pour cause de blessure, dont le retour à la compétition est tout aussi proche. La Gazzetta dello Sport explique même que le Français et le Serbe sont apparus en bonne forme, ce qui pourrait donner des idées au coach de la Juve.

En effet, Massimiliano Allegri pourrait décider de convoquer ses deux joueurs pour la réception du promu Monza, ce dimanche (15h), à l’occasion de la 20e journée de Serie A. Des retours qui seront tout aussi bénéfiques pour les deux concernés que pour le club, qui a récemment écopé d’un retrait de 15 points et se retrouve désormais à la 10è place du championnat italien.