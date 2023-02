Juventus: Massimiliano Allegri s’agace après le nul contre Nantes

Interrogé par Sky Sport, dès la fin du match nul entre la Juventus et Nantes (1-1) en Ligue Europa ce jeudi soir, l’entraîneur turinois Massimiliano Allegri s ‘est montré agacé par l’arbitrage mais aussi par certaines questions des journalistes.

Ce jeudi soir, la Juventus recevait le FC Nantes pour le compte des seizièmes de finale de la Ligue Europa. Annoncé largement favoris pour ce choc, les Turinois ont été contraints au résultat nul (1-1) par une équipe française joueuse et sans complexe. Duvan Vlahovic avait pourtant idéalement lancé les Italiens à la 13è minute de jeu, avant l’égalisation de Ludovic Blas à l’heure de jeu. A la fin de la rencontre, l’entraîneur de la Vieille Dame s’est présenté en zone mixte pour analyser la performance de ses poulains.

Lorsque Sky Sport l’a interrogé pour savoir si le match nul n’était pas dû à une intention de préserver le score de 1-0, Massimiliano Allegri a réagi avec colère. « Il n’y a qu’une chose qui compte dans le football, gagner. Est-ce que mes équipes veulent gagner 1-0 ? Ne me fâchez pas. Regardez combien de buts marquent mes équipes ! Vous ne parlez de rien, les chiffres parlent pour moi. Mes équipes ont toujours marqué 70-80 buts. Je parle de chiffres », s’est-il emporté, a relayé Footmercato.

Le technicien italien a également regretté un penalty qui aurait pu être accordé à son équipe en fin de match. «Le pénalty ? Je l’ai vu maintenant, c’est inutile de se plaindre. On aurait pu reprendre l’avantage. Maintenant, il faut aller chercher la qualification en France, on a 50% de chance de passer», a-t-il ajouté. La manche retour de ce duel entre la Juventus et Nantes se déroulera jeudi prochain en France. Les Bianconeri vont tenter de décrocher cette fois-ci la victoire, pour passer au tour suivant.