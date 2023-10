Journée FIFA: Sierra Leone-Bénin, Côte d’Ivoire-Maroc…le programme de ce samedi

Plusieurs rencontres sont au programme ce samedi, comptant pour les préparatifs de la CAN 2023 et les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique. 11 nations africaines participent à un total de 6 rendez-vous internationaux.

Deux ans après sa cuisante défaite face aux Leone Stars (0-1) en éliminatoire de la CAN 2021, le Bénin retrouve la Sierra Leone. Les Guépards affrontent les Sierra léonais ce samedi en amical au Maroc, à partir de 16h30 (GMT+1). Un match comptant pour les préparatifs des phases qualificatives de la Coupe du monde 2026 qui s’ouvrent en novembre. L’occasion pour les Béninois de signer une nouvelle victoire depuis le court succès face à la Zambie en mars 2022.

Toujours au Maroc, le stade Bachir de Mohammédia sera de son côté le théâtre d’une confrontation entre la Mauritanie et Madagascar. Un match qui promet entre les Mourabitounes qualifiés pour la CAN 2023 et les Barea, qui ont terminé dernier des phases qualificatives. La dernière confrontation entre les deux formations avaient tourné en faveur des Mauritaniens, vainqueurs 3-1.

Côte d’Ivoire – Maroc

Le choc de la soirée se déroulera du côté d’Abidjan où la Côte d’Ivoire, pays hôte de la prochaine CAN, recevra à 19h au Felicia le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 et favori pour succéder au Sénégal (première nation qualifiée). Un test grandeur nature pour chacune des deux équipes, grandes favorites pour la CAN 2023. La dernière opposition en 2019 a vu les Lions de l’Atlas l’emporter 1-0 et compter une victoire de plus que les Éléphants au bilan comptable (3 contre 2, pour 3 nuls depuis 2012).

Le programme du samedi 14 octobre (heure en GMT+1)

13h, Liberia-Libye, à Tanger (Maroc)

13h, Mauritanie-Madagascar, à Mohammédia (Maroc)

16h30, Sierra Leone-Bénin, à Mohammedia (Maroc)

16h30, Niger-Somalie, à Berrechid (Maroc)

18h, Cote d’Ivoire-Maroc, à Abidjan (Côte d’Ivoire)

1h30, Mexique-Ghana (nuit de samedi à dimanche), à Charlotte (Etats-Unis)