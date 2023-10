Journée FIFA: la liste du Nigéria face au Mozambique avec Victor Osimhen

Le Nigéria affronte l’Arabie Saoudite et le Mozambique en octobre prochain au Portugal, en amical. La liste des Super Eagles convoqués est tombée.

Le sélectionneur du Nigéria, Jose Santos Peseiro a communiqué ce lundi sa liste des 25 Super Eagles retenus pour les prochains matches amicaux internationaux contre l’Arabie Saoudite et le Mozambique au Portugal.

Les défenseurs Kenneth Omeruo et Bright Osayi-Samuel, le milieu de terrain Alex Iwobi et l’attaquant Terem Moffi ont été rappelés dans l’équipe tandis que Fisayo Dele-Bashiru reçoit sa toute première invitation. Les gardiens Francis Uzoho, Adebayo Adeleye et Olorunleke Ojo intègrent également la sélection nigériane.

- Publicité-

Les Super Eagles affronteront les Green Falcons d’Arabie Saoudite le 13 octobre 2023, à Portimão, au Portugal, suivi d’un affrontement avec les Mambas du Mozambique trois jours plus tard. Ces matches font partie de la préparation de l’équipe pour les matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

La liste des Super Eagles convoqués:

Gardiens de but :

Francis Uzoho

Olorunleke Ojo

Adebayo Adeleye

Défenseurs :

Olaoluwa Aina

Bright Osayi-Samuel

Jordan Torunarigha

Kenneth Omeruo

Oluwasemilogo Ajayi

Calvin Bassey

Jamilu Collins

Bruno Onyemaechi

- Publicité-

Milieux de terrain :

Wilfred Ndidi

Raphael Onyedika

Joe Ayodele-Aribo

Frank Onyeka

Alex Iwobi

Fisayo Dele-Bashiru

Attaquants :

Kelechi Iheanacho

Samuel Chukwueze

Moïse Simon

Ademola Lookman

Victor Osimhen

Taiwo Awoniyi

Terem Moffi

Victor Boniface