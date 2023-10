Journée FIFA: la liste des Comores face au Cap-Vert

Le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale des Comores, Stefano Cusin, a dévoilé sa liste des Cœlacanthes retenus pour le match amical face au Cap-Vert, le 17 octobre prochain en France.

Récemment porté sur le banc des Cœlacanthes en remplacement de Younes Zerdouk, Stefano Cusin a communiqué sa liste des joueurs comoriens convoqués pour le rassemblement d’octobre. Les Comores affrontent le Cap-Vert mardi prochain en France, à Mallemort dans les Bouches du Rhône.

Le technicien canado-italien a convoqué un groupe de 22 joueurs, mettant en avant sa volonté de rajeunir l’équipe en faisant appel à plusieurs jeunes talents, dont Glenn Younousse (Bordeaux), Kayoum Mbamba (FC 93 Bobigny) et Kassim Hadji (Ararat , Arménie), qui vivent leur première convocation. Les deux premiers, âgés de 19 ans, ont déjà représenté les Comores au niveau des moins de 20 ans.

De retour dans l’équipe nationale, l’attaquant Adel Mahamoud (20 ans) de la réserve de Nantes, ainsi que le défenseur central Karim Attoumani (22 ans, Dijon) et le gardien lensois Yannick Pandor (22 ans), absents lors du rassemblement de septembre, renforce le contingent de jeunes talents. Malgré cette orientation vers la jeunesse, Stefano Cusin n’a pas négligé l’expérience et a rappelé les vétérans Mohamed Youssouf (Ajaccio) et Faïz Selemani (Al-Hazem, Arabie saoudite), qui apporteront leur savoir-faire.

Au rayon des absents, il est impossible de passer sous silence la retraite internationale annoncée par Fouad Bachirou (Omonia Nicosie), le milieu de terrain de 33 ans, après avoir porté le maillot des Cœlacanthes lors de 41 apparitions internationales. De plus, Iyad Mohamed, jeune milieu défensif du Pau FC en Ligue 2 française, est absent en raison d’une blessure aux ligaments contractée depuis mi-août.

La liste des Comores face au Cap-Vert: