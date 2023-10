Journée FIFA: Egypte-Zambie, Russie-Cameroun, le programme de ce jeudi

Découvrez les rencontres au programme ce jeudi à travers la planète, comptant pour les journées FIFA d’octobre.

A l’instar d’autres nations du monde, les pays africains vont également disputer les journée FIFA du mois d’octobre. Un créneau pour préparer la phase finale de la CAN 2023 et les éliminatoires de la Coupe du monde. Et ce jeudi, l’Egypte, la Zambie, le Cameroun, l’Algérie et le Cap-Vert ouvrent le bal pour les sélections africaines.

Le premier match mettra en effet aux prises l’Egypte à la Zambie à Al-Ain aux Émirats arabes unis (18h française). Un gros choc en perspective pour deux équipes qui ont fini en tête de leur poule respective lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique. Les deux formations se sont croisées à 4 reprises depuis 2009 pour 3 triomphes pour les Pharaons et un match nul.

Russie-Cameroun

Le second match verra opposer le Cameroun à la Russie à Mascou. Un match amical qui fait polémique en raison de la guerre russo-ukrainienne en cours. Qualifiés pour la CAN lors de la dernière journée, les Lions Indomptables cherchent à se rassurer face une équipe russe en quête de compétition depuis sa suspension par la FIFA.

Le programme du jeudi 12 octobre (heure en GMT+2)

18h, Egypte-Zambie, à Dubaï (Emirats arabes unis)

18h, Russie-Cameroun, à Moscou (Russie)

21h, Algérie-Cap-Vert, à Constantine (Algérie)