Jordan Ayew: «Je n’ai jamais pensé à devoir être meilleur que mes frères ou mon père»

-Publicité-

Jordan Ayew a déclaré qu’il n’aimait pas être comparé à ses frères, André et Rahim, ou à son père légendaire, Abedi Ayew ‘Pele’.

La famille Ayew a produit différentes générations de footballeurs qui ont ensuite joué pour les Black Stars. Abedi était un trésor national dans les années 1980 et 1990 et faisait partie de l’équipe qui a remporté le dernier trophée de la CAN du pays. Il a également été nommé footballeur africain de l’année à trois reprises et a remporté la Ligue des champions de l’UEFA avec l’Olympique de Marseille.

Le frère d’Abedi, Kwame Ayew, était également membre de l’équipe nationale du Ghana dans les années 2000 et a participé à la CAN. Les enfants d’Abedi, Rahim, Jordan et Andre, ont également joué pour la sélection, ce dernier étant l’actuel capitaine des Black Stars.

- Publicité-

Jordan a déclaré que les succès de son père et de ses frères et sœurs l’inspiraient, ajoutant qu’il n’avait jamais pensé à devenir meilleur qu’aucun d’entre eux. « Je ne voulais pas tomber dans le jeu d’être comparé à mes frères André et Ibrahim, ou à mon père », a déclaré l’attaquant de Crystal Palace à Sky Sports.

«Je n’ai jamais pensé à devoir être meilleur que les autres membres de ma famille. Je ne pense pas que ce soit la bonne mentalité à avoir. Je ne vois leur réussite que comme une chose positive et j’ai la chance de faire partie d’une famille comme celle-ci. La pression sera toujours là quoi qu’il en soit, et c’est une pression que je me mets« , a-t-il ajouté.

Jordan Ayew a délivré la passe décisive à Odsonne Édouard lors de la victoire face à Sheffield United (1-0) en première journée de Premier League. Titulaire lundi face à Arsenal, le Ghanéen et son équipe ont été battus par les Gunners au terme d’un match très disputé (0-1).

This James Ward-Prowse free-kick against Wolves still needs to be explained. 🤯pic.twitter.com/ddMrvY8LYd — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 15, 2023 - Publicité-

Articles similaires