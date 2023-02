Joe Biden réaffirme son soutien « indéfectible » à l’Ukraine et promet de nouvelles livraisons d’armes

Alors qu’il était attendu en Pologne ce lundi soir, le président américain Joe Biden a fait un crochet surprise par Kiev où, il a réaffirmé le soutien « indéfectible » des Etats-Unis à l’Ukraine et promis de nouvelles livraisons d’armes, presque un an, après le début de l’offensive russe en Ukraine.

« Alors que le monde se prépare à marquer le premier anniversaire de l’invasion brutale de l’Ukraine par la Russie, je suis à Kiev aujourd’hui pour rencontrer le président Zelensky et réaffirmer notre engagement inébranlable et indéfectible envers la démocratie, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a dit Joe Biden dans un communiqué.

« J’annoncerai une nouvelle livraison d’équipements essentiels, notamment des munitions d’artillerie, des systèmes antichars et des radars de surveillance aérienne, afin de protéger le peuple ukrainien des bombardements aériens », a-t-il ajouté.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré avoir discuté avec Joe Biden d’armes à longue portée, tandis que le président américain a annoncé qu’il lancerait de nouvelles sanctions contre la Russie cette semaine. Les Etats-Unis resteront au côté de l’Ukraine « aussi longtemps que nécessaire », a dit Joe Biden.

Les Etats-Unis soutiennent l’Ukraine depuis le début de l’offensive russe. Washington et ses alliés européens ont imposé de nombreuses sanctions à Moscou et sont en passe d’en rajouter d’autres mesures restrictives dans les tout prochains jours. Cependant, la Russie reste égale à elle-même et réaffirme qu’elle va répliquer à toute sanction prise à son encontre dans les moindres détails.