JO 2024 (F): Bénin-Ghana, Ethiopie-Nigéria, le programme du 2è tour de qualification

-Publicité-

Les phases qualificatives pour l’épreuve de football féminin des Jeux Olympiques de Paris 2024 sont à l’honneur cette semaine avec les rencontres aller du 2è tour éliminatoire. Découvrez les affiches au programme.

Après le premier tour, place à la seconde phase des éliminatoires de l’épreuve de football féminin des Jeux Olympiques de Paris 2024. Plusieurs rencontres sont au programme cette semaine, comptant pour la manche aller des qualifications.

En course pour la phase finale, le Bénin défiera le Ghana le vendredi au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Un adversaire d’un autre calibre pour les Amazones qui sortent d’une double confrontation face à la Guinée-Bissau (2-2, 3-2).

Mais déjà ce mercredi, le Nigéria ouvre le bal avec un affrontement avec l’Ethiopie à Addis-Abeba. Un peu plus tard dans la journée, la RD Congo et l’Afrique du Sud se croiseront les crampons au Stade des Martyrs, à Kinshasa. Trois matchs sont au programme jeudi, avec les choc Tanzanie-Botswana, Namibie-Maroc et Ouganda-Cameroun. A noter que la manche retour de ce 2è tour se tiendra les lundi et mardi 31 octobre.

Le programme du 2e tour de qualification aux JO (heure en GMT)

Mercredi 25 octobre

12h30, Éthiopie-Nigeria, Stade Abebe Bikila, Addis Abeba

14h30, RD Congo-Afrique du Sud, Stade des Martyrs, Kinshasa

Jeudi 26 octobre

13h, Tanzanie-Botswana, Azam Complex Stadium, Dar es Salam

16h, Namibie-Maroc, Independance Stadium, Windhoek

16h, Ouganda-Cameroun, FUFA Technical Centre, Njeru

Vendredi 27 octobre

16h, Bénin-Ghana, Stade Mathieu Kerekou, Cotonou

Lundi 30 octobre (début des matchs retour)

14h, Afrique du Sud-RD Congo, Orlando Stadium, Soweto

Mardi 31 octobre

15h, Nigeria-Éthiopie, Abiola Stadium, Abuja

15h30, Ghana-Bénin, Accra Sport Stadium, Accra

16h, Cameroun-Ouganda, Stade de la Réunification, Douala

16h, Botswana-Tanzanie, Gaborone National Stadium, Gaborone

18h, Maroc-Namibie, Complexe sportif Moulay Al Hassan, Rabat